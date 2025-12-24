Social Development Bank hebt strategische Partnerschaften und globale Initiativen auf der DeveGo 2025 hervor

RIYADH, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Die Social Development Bank (SDB) veranstaltete vom 21. bis 23. Dezember in Riad die zweite Ausgabe des Forums für Unternehmertum und moderne Geschäftspraktiken „DeveGo 2025“. Unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Eng. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung und Vorsitzender des Verwaltungsrats der SDB, bringt das Forum Regierungsvertreter, globale Experten, Investoren und Unternehmer zusammen, um die Zukunft des Unternehmertums und moderner Geschäftspraktiken im Königreich Saudi-Arabien zu gestalten.

Zur Eröffnung des Forums hielt Minister Al Rajhi eine Grundsatzrede über die wachsende Dynamik der unternehmerischen Bewegung in Saudi-Arabien. Er hob die Transformation des Königreichs im Bereich des Unternehmertums und der Freiberufler hervor. Der Minister fügte hinzu, dass die Social Development Bank jährlich mehr als 8 Milliarden SAR zur Unterstützung von Unternehmen und Unternehmern bereitstellt und damit zu einem Anstieg der Beschäftigung in von der Bank finanzierten Unternehmen von 12.000 im Jahr 2021 auf mehr als 140.000 im Jahr 2025 beiträgt.

Ein zentraler Schwerpunkt von DeveGo 2025 ist der Aufbau unternehmerischer Kapazitäten durch das Empretec-Programm, das von der SDB und der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) geleitet wird. Während des Forums kündigte die SDB die Einführung des Saudi Empretec Fellowship an, an dem Rebeca Grynspan, Generalsekretärin der UNCTAD, teilnahm. Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit Saudi-Arabiens mit internationalen Institutionen zur Unterstützung vielversprechender Unternehmer durch intensive Schulungen, Mentoring und Zugang zu globalen Netzwerken. Das Stipendium soll saudischen Unternehmern helfen, ihre Unternehmen zu vergrößern und international wettbewerbsfähig zu sein.

In seiner Eröffnungsrede gab Eng. Sultan bin Abdulaziz AlHamidi, CEO der Social Development Bank, den Ton für das Forum vor: „DeveGo hat sich zu einer nationalen Plattform entwickelt, die Ideen, Fachwissen und Chancen zusammenbringt. Durch strategische Partnerschaften, innovative Finanzierungslösungen und globale Programme wie Empretec in Zusammenarbeit mit der UNCTAD befähigen wir Unternehmer, zu wachsen, zu expandieren und sich lokal und international zu behaupten. Unser Fokus liegt darauf, Unternehmer in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig zu einer diversifizierten und wissensbasierten saudischen Wirtschaft beizutragen.“

Im Rahmen des Forums wurden außerdem über 50 Vereinbarungen unterzeichnet, die die Rolle der SDB beim Aufbau eines integrierten unternehmerischen Ökosystems stärken. Die Vereinbarungen umfassen innovative Finanzierungsportfolios, Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen sowie lokale und internationale Partnerschaften, die den Zugang zu finanziellen und nicht-finanziellen Lösungen erweitern.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.