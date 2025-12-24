Social Development Bank在DeveGo 2025上達成戰略合作關係、推動全球倡議

沙烏地阿拉伯，利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Social Development Bank (SDB) 在12月21日至23日間於利雅德舉辦第二屆「創業精神與現代商業實務論壇」(Entrepreneurship and Modern Business Practices Forum)「DeveGo 2025」。這場論壇受人力資源與社會發展部長兼SDB董事會主席Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi閣下贊助支持，號召政府領袖、全球專家、投資者和創業家共聚一堂，共同塑造沙烏地阿拉伯王國創業精神與現代商業實務的未來。

Al Rajhi部長在論壇開幕典禮上致詞，就沙烏地阿拉伯方興未艾的創業行動發表看法。他特別強調創業精神與自由業生態系統在沙國的演化。部長也提到Social Development Bank每年挹注80多億沙烏地里亞爾支持企業與創業家，受資助的企業雇員人數因而從2021年的1.2萬人增加到2025年的14萬人。

DeveGo 2025的重心之一是透過Empretec計畫培養創業能力，該計畫由SDB與聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 主導。SDB在論壇期間宣布成立沙烏地Empretec獎助金 (Saudi Empretec Fellowship)，聯合國貿易和發展會議秘書長Rebeca Grynspan閣下也列席在場。沙烏地阿拉伯與國際機構透過強化培訓、導師指導和全球網路資源，支持有潛力的創業家；這份獎助金是他們合作歷程上的一大里程碑，旨在幫助沙烏地創業家擴大企業規模，加入國際競爭的行列。

Social Development Bank執行長Sultan bin Abdulaziz AlHamidi的開幕致詞為這場論壇定下基調。他說：「DeveGo已成為一座凝聚理念、專業能力與機會的全國平台。我們透過戰略合作關係、創新融資解決方案、以及像Empretec這樣與聯合國貿易和發展會議合作的全球計畫，幫助創業家成長、壯大、有能力在國內外競爭。我們聚焦於支援創業過程的每個階段，同時貢獻沙烏地阿拉伯的經濟多元化和知識發展。」

這場論壇也促成50多份協議的簽署，提升SDB打造一體化創業生態系統的功能。這些協議包括創新融資辦法、企業社會責任倡議，以及可擴大取得金融和非金融解決方案的國內外合作關係。

*資料來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。