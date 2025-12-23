A CESGA da Espanha seleciona a IQM e a Telefónica para implantar infraestrutura avançada de computação quântica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A IQM Quantum Computers, líder global em computadores implantados no local, e a Telefónica, provedora global de telecomunicações, uniram forças para assinar um contrato de compra com o Centro de Supercomputação da Galícia (CESGA, na sigla em espanhol) para instalar dois computadores quânticos full-stack na Espanha.

Nos termos do acordo, a IQM fornecerá e instalará um IQM Radiance de 54 qubits, projetado para integração em centros de computação de alto desempenho, juntamente com um sistema IQM Spark de 5 qubits dedicado à educação. A entrega dos sistemas está prevista para junho de 2026.

A implantação ampliará os recursos avançados de computação do CESGA e fortalecerá seu papel como uma importante infraestrutura de pesquisa nacional e europeia.

Os sistemas serão utilizados pela comunidade científica e disponibilizados para empresas líderes em vários setores industriais e de pesquisa, permitindo a experimentação de fluxos de trabalho híbridos que combinam computação quântica, inteligência artificial e computação de alto desempenho.

Esta será a primeira instalação de computadores quânticos IQM na Espanha, posicionando a CESGA ao lado de centros europeus líderes, como o Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) e Jülich na Alemanha, CSC na Finlândia e CINECA na Itália, que estão integrando sistemas quânticos em ambientes HPC nacionais.

Os sistemas serão complementados por um novo supercomputador, o Finisterrae IV, que fornecerá poder computacional adicional para atender às necessidades em inteligência artificial, entre outras áreas, e um sistema de armazenamento de dados que possibilitará o armazenamento permanente de grandes quantidades de dados e o fornecimento de serviços de dados mais avançados.

“Entregar infraestrutura quântica de nível de produção em ambientes reais de HPC é central para a missão da IQM”, disse Sylwia Barthel de Weydenthal, diretora Comercial da IQM Quantum Computers. “Ao implantar nossos sistemas no CESGA, estamos apoiando o desenvolvimento de um ecossistema quântico prático na Espanha e possibilitando que pesquisadores e usuários da indústria iniciem experimentações significativas com computação híbrida quântica-clássica.”

“A computação quântica se tornará um pilar importante da infraestrutura digital do futuro”, disse Sergio Sánchez, diretor de Tecnologia e Inovação da Telefónica Espanha. “Por meio desta colaboração com a IQM e o CESGA, a Telefónica está ajudando a aproximar capacidades avançadas de computação de pesquisadores e empresas, ao mesmo tempo em que fortalece a posição da Espanha em tecnologias de próxima geração.”

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM Quantum Computers é líder global na implementação de sistemas de computação quântica supercondutora, fornecendo infraestrutura quântica completa e local, projetada para integração em ambientes de computação avançados. A IQM trabalha com centros de computação de alto desempenho, instituições de pesquisa, universidades e empresas, oferecendo acesso tanto a hardware quanto a software quânticos. Com sede na Finlândia, a IQM emprega mais de 300 pessoas e opera globalmente, com equipes na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Para informações adicionais, visite www.meetiqm.com.

Sobre a Telefónica:

A Telefónica é uma das principais provedoras de serviços de telecomunicações do mundo. A empresa oferece conectividade fixa e móvel, além de uma ampla variedade de serviços digitais para clientes residenciais e empresariais. Com mais de 350 milhões de clientes, a Telefónica opera na Europa e na América Latina. A Telefónica está listada nas bolsas de valores da Espanha, Nova York e Lima.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.