Het Spaanse CESGA selecteert IQM en Telefónica om een geavanceerde kwantumcomputerinfrastructuur te ontplooien

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, wereldleider in geïntegreerde, on-premises computers, en Telefónica, een internationale aanbieder van telecommunicatie, sloegen de handen in elkaar om een koopovereenkomst te ondertekenen met CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) om twee full-stack kwantumcomputers te installeren in Spanje.

In het kader van deze overeenkomst zal IQM een 54-qubit IQM Radiance leveren en installeren, ontworpen voor integratie in zeer performante computercentra, samen met een 5-qubit IQM Spark-systeem bedoeld voor opleidingen.

