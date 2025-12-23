-

Het Spaanse CESGA selecteert IQM en Telefónica om een geavanceerde kwantumcomputerinfrastructuur te ontplooien

  • IQM zal twee full-stack kwantumcomputers leveren: een 54-qubits IQM Radiance-systeem en een 5-qubit IQM Spark tegen juni 2026.
  • De systemen zullen onderzoek, het ontwikkelen van vaardigheden en industriële toegang tot kwantumcomputers in verschillende sectoren ondersteunen.
  • Dit wordt de eerste installatie van IQM kwantumcomputers in Spanje.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, wereldleider in geïntegreerde, on-premises computers, en Telefónica, een internationale aanbieder van telecommunicatie, sloegen de handen in elkaar om een koopovereenkomst te ondertekenen met CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) om twee full-stack kwantumcomputers te installeren in Spanje.

In het kader van deze overeenkomst zal IQM een 54-qubit IQM Radiance leveren en installeren, ontworpen voor integratie in zeer performante computercentra, samen met een 5-qubit IQM Spark-systeem bedoeld voor opleidingen.

