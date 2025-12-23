Porter Airlines franchit une étape importante avec son 50e appareil Embraer E195-E2

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Brésil & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Embraer (NYSE : EMBJ; B3 : EMBJ3) a livré le 50e aéronef E195-E2 à Porter Airlines, ce qui représente une étape majeure pour l’un des projets d’expansion de parc aérien les plus dynamiques en Amérique du Nord. Depuis qu’elle a reçu son premier aéronef à réaction E2 en décembre 2022, Porter a entrepris de redéfinir les voyages en Amérique du Nord et d’établir une nouvelle norme en matière d’expérience des passagers.

Porter a des commandes fermes pour 75 aéronefs, avec des droits d’achat pour 25 autres appareils, ce qui pourrait porter son parc à 100 E2. L’aéronef E195-E2 a permis l’expansion impressionnante du réseau de Porter au Canada, aux États-Unis, et maintenant dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale.

La stratégie audacieuse de la compagnie aérienne consiste à offrir plus largement une expérience élevée en classe économique dans le marché des vacances au soleil et à lancer 13 nouveaux itinéraires vers cinq destinations populaires cette saison – Cancun, Puerto Vallarta, Nassau, Grand Cayman et Liberia (Costa Rica) – depuis les aéroports de Toronto, Ottawa, Montréal et Hamilton. Avec l’ajout du 50e appareil E2, Porter continuera d’explorer les possibilités d’accroître la capacité de son réseau en pleine croissance.

Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines, mentionne : « Depuis la fondation de Porter en 2006, nous nous sommes constamment efforcés d’élever la barre pour nos passagers en prouvant que les vols en classe économique peuvent et doivent être agréables pour tous. L’arrivée de la famille E2 au sein de notre parc aérien nous permet de faire fructifier ces efforts en tant que compagnie aérienne affichant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord au cours des trois dernières années. L’aéronef offre une expérience incroyable aux passagers et renforce notre promesse d’être la seule compagnie aérienne de la région à ne pas avoir de sièges du milieu pour tous les passagers et sur tous les vols. Notre histoire se poursuit alors que nous refaçonnons le paysage concurrentiel. »

Nigel Patterson, vice-président ( ventes et du marketing ) et directeur régional Amérique du Nord d’Embraer Commercial Aviation, ajoute : « Porter Airlines révolutionne le concept de voyage en Amérique du Nord. Son engagement à rehausser l’expérience des passagers à bord de l’aéronef E195-E2 permet d’offrir une combinaison unique d’efficacité opérationnelle, de confort et de performance environnementale. La livraison d’aujourd’hui renforce notre conviction que la famille E2 est la solution idéale pour la croissance de la prochaine génération et l’expansion dans le marché. »

L’aéronef E195-E2 est le plus gros et le plus avancé de la famille d’aéronefs à réaction E2 d’Embraer. Il permet de réduire jusqu’à 29 % la consommation de carburant par rapport aux appareils à réaction de première génération. Sa portée est d’environ 5 556 km (3 000 milles nautiques), ce qui lui permet de voler sans escale en Amérique du Nord, au Mexique et dans les Caraïbes. Conçu pour les itinéraires très fréquentés, le E195-E2 allie une économie exceptionnelle, les cabines les plus silencieuses, des commandes de vol électriques de 4e génération, un environnement moderne pour les passagers avec Wi-Fi à bord et dossiers électriques, et aucun siège du milieu.

Porter ajoute encore aux capacités de l’appareil avec une offre de vol de premier plan dans sa catégorie. L’expérience primée de la compagnie aérienne est offerte sans frais à tous les passagers à bord, notamment un service de vin et de bière dans de vrais verres, des collations haut de gamme et une connexion Wi-Fi de qualité en continu.

La croissance rapide du parc aérien et l’expansion du réseau de Porter soulignent sa transformation en un acteur de premier plan de l’aviation nord-américaine. Reconnue pour offrir une expérience de vol haut de gamme, Porter redéfinit le voyage pour des millions de passagers.

Images : https://embraer.imagerelay.com/sb/4958cbcc-fc20-406e-8b38-c4a550d7f2f7/porter50th

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert l’Amérique du Nord, y compris le réseau canadien d’un océan à l’autre, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, et l’Amérique centrale. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et X.

Au sujet d’Embraer

Embraer est une société aérospatiale mondiale dont le siège social est au Brésil. Elle fabrique des avions pour les clients dans les domaines de l’aviation commerciale et d’affaires, de la défense et de la sécurité ainsi que de l’agriculture. L’entreprise fournit également des services après-vente et un soutien par l’entremise d’un réseau mondial d’entités en propriété exclusive et d’agents autorisés.

Depuis sa fondation en 1969, Embraer a livré plus de 9 000 aéronefs. Toutes les 10 secondes en moyenne, un aéronef construit par Embraer décolle quelque part dans le monde, et la société transporte plus de 150 millions de passagers par année.

Embraer est le principal constructeur d’aéronefs à réaction commerciaux offrant jusqu’à 150 sièges, et le principal exportateur de marchandises à haute valeur ajoutée au Brésil. L’entreprise exploite des unités industrielles, des bureaux, des centres de distribution de services et de pièces en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe.