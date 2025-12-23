Die spanische CESGA wählt IQM und Telefónica für die Bereitstellung einer fortschrittlichen Quantencomputer-Infrastruktur

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, der weltweit führende Anbieter von vor Ort installierten Computern, und Telefónica, ein globaler Telekommunikationsanbieter, haben sich zusammengeschlossen, um einen Kaufvertrag mit dem Galician Supercomputing Center (CESGA) über die Installation von zwei Full-Stack-Quantencomputern in Spanien zu unterzeichnen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird IQM einen 54-Qubit-IQM-Radiance-Computer, der für die Integration in Hochleistungsrechenzentren konzipiert ist, sowie ein 5-Qubit-IQM-Spark-System für Bildungszwecke liefern und installieren. Die Lieferung der Systeme ist für Juni 2026 geplant.

Die Installation wird die fortschrittlichen Rechenkapazitäten des CESGA erweitern und seine Rolle als wichtige nationale und europäische Forschungsinfrastruktur stärken.

Die Systeme werden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft genutzt und führenden Unternehmen aus verschiedenen Industrie- und Forschungsbereichen zugänglich gemacht, um Experimente mit hybriden Workflows zu ermöglichen, die Quantencomputing, künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner kombinieren.

Dies ist die erste Installation von IQM-Quantencomputern in Spanien, wodurch CESGA neben führenden europäischen Zentren wie dem Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) und Jülich in Deutschland, CSC in Finnland und CINECA in Italien positioniert wird, die Quantensysteme in nationale HPC-Umgebungen integrieren.

Ergänzt werden die Systeme durch einen neuen Supercomputer, den Finisterrae IV, der zusätzliche Rechenleistung für unter anderem künstliche Intelligenz bereitstellen wird, sowie durch ein Datenspeichersystem, das die dauerhafte Speicherung großer Datenmengen und die Bereitstellung fortschrittlicherer Datendienste ermöglicht.

„Die Bereitstellung einer produktionsreifen Quanteninfrastruktur in realen HPC-Umgebungen ist ein zentraler Bestandteil der Mission von IQM“, sagte Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer von IQM Quantum Computers. „Durch den Einsatz unserer Systeme bei CESGA unterstützen wir die Entwicklung eines praktischen Quantenökosystems in Spanien und ermöglichen Forschern und Anwendern aus der Industrie, mit hybriden quantenklassischen Berechnungen zu experimentieren.“

„Quantencomputing wird zu einer wichtigen Säule der digitalen Infrastruktur der Zukunft“, sagte Sergio Sánchez, CTIO Telefónica España. „Durch diese Zusammenarbeit mit IQM und CESGA trägt Telefónica dazu bei, Forschern und Unternehmen fortschrittliche Rechenkapazitäten näher zu bringen und gleichzeitig Spaniens Position im Bereich der Technologien der nächsten Generation zu stärken.“

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputersystemen und liefert Full-Stack-Quanteninfrastruktur für die lokale Installation, die für die Integration in fortschrittliche Computerumgebungen ausgelegt ist. IQM arbeitet mit Hochleistungsrechenzentren, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen zusammen und bietet Zugang zu Quantenhardware und -software. IQM hat seinen Hauptsitz in Finnland, beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und ist weltweit tätig, mit Teams in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.meetiqm.com.

Über Telefónica :

Telefónica ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsdienstleister. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Mobilfunkverbindungen sowie eine breite Palette digitaler Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit über 350 Millionen Kunden ist Telefónica in Europa und Lateinamerika tätig. Telefónica ist an den Börsen in Spanien, New York und Lima notiert.

