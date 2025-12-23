-

西班牙CESGA選定IQM和Telefónica部署先進量子運算基礎設施

  • IQM將於2026年6月前交付兩套全堆疊量子電腦：一套54量子位元IQM Radiance系統和一套5量子位元IQM Spark系統。
  • 這些系統將為多個產業的科研工作、技能培養和產業界量子電腦應用提供支援。
  • 這將是IQM量子電腦首次在西班牙安裝部署。
西班牙聖地牙哥-德孔波斯特拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 本地部署量子電腦領域的全球領導者IQM Quantum Computers與全球電信服務提供者Telefónica攜手合作，與加利西亞超級電腦中心(CESGA)簽署採購協議，將在西班牙安裝兩套全堆疊量子電腦。

根據該協議，IQM將交付並安裝一套專為整合至高效能運算中心設計的54量子位元IQM Radiance系統，以及一套專用於教育領域的5量子位元IQM Spark系統。這些系統計畫於2026年6月前完成交付。

本次部署將擴大CESGA的先進運算能力，強化其西班牙乃至歐洲核心科研基礎設施的地位。

這些系統將供科研界使用，並向多個工業和研究領域的頂尖企業開放，協助相關機構展開融合量子運算、人工智慧和高效能運算的混合式工作流程實驗。

這是IQM量子電腦首次在西班牙安裝部署，此舉將推動CESGA躋身歐洲頂尖超算中心行列，與德國的萊布尼茲超級電腦中心(LRZ)和尤里希超級電腦中心(Jülich)、芬蘭的國家電腦科學中心(CSC)以及義大利的國家大學超級電腦聯盟(CINECA)等機構並肩，這些機構正在將量子系統整合到本國的高效能運算(HPC)環境中。

與這些系統配套的還有一台名為Finisterrae IV的新型超級電腦，它將提供額外的算力，以滿足人工智慧等領域的需求；同時還將配備一套資料儲存系統，該系統能夠實現海量資料的永久儲存，並提供更先進的資料服務。

IQM Quantum Computers商務長Sylwia Barthel de Weydenthal表示：「將生產級量子基礎設施部署到真正的HPC環境中，是IQM的核心使命。透過在CESGA部署我們的系統，我們將協助西班牙打造實用型量子生態系統，讓科研人員和產業使用者能夠展開真正有價值的量子-經典混合運算實驗。」

Telefónica España技術與資訊長Sergio Sánchez表示：「量子運算將成為未來數位基礎設施的重要支柱。透過與IQM和CESGA的此次合作，Telefónica正在協助研究人員和企業更便捷地獲得先進的運算能力，同時鞏固西班牙在下一代技術領域的地位。」

關於 IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers是超導量子運算系統部署領域的全球領導者，致力於交付可整合至先進運算環境的全堆疊式本地量子基礎設施。IQM與高效能運算中心、科研機構、大學和企業展開合作，提供量子硬體與軟體的雙重接取服務。IQM總部位於芬蘭，擁有300多名員工，業務遍及全球，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國均設有團隊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.meetiqm.com

關於Telefónica

Telefónica是全球首屈一指的電信服務提供者之一。公司為個人和企業使用者提供固定及行動連網以及豐富的數位服務。Telefónica在歐洲和拉丁美洲市場經營業務，擁有超過3.5億使用者。Telefónica的股票在西班牙證券市場、紐約證券交易所和利馬證券交易所上市交易。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
press@meetiqm.com
+358 50 479 0845
www.meetiqm.com

