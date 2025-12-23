-

Aramco與SLB簽署長期合約，協助沙烏地非傳統天然氣產能提升

  • 五年期合約將推動增產、修井、數位化和壓裂自動化領域創新
  • 協議強調天然氣是滿足全球能源需求的關鍵燃料，也是邁向低碳能源體系的重要橋樑
original 合約內容涵蓋先進的增產、修井、壓裂自動化和數位化解決方案，這些技術對於釋放沙烏地阿拉伯非傳統天然氣資源的潛力十分重要。

合約內容涵蓋先進的增產、修井、壓裂自動化和數位化解決方案，這些技術對於釋放沙烏地阿拉伯非傳統天然氣資源的潛力十分重要。

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)已獲得Aramco的一份五年期合約，將為其非傳統天然氣田提供增產服務。該合約是價值數十億美元的更廣泛合約的一部分，旨在為全球最大規模的非傳統天然氣開發計畫之一提供支援。

合約內容涵蓋先進的增產、修井、壓裂自動化和數位化解決方案，這些技術對於釋放沙烏地阿拉伯非傳統天然氣資源的潛力十分重要，這也是沙烏地阿拉伯實現能源組合多元化、支援全球能源轉型策略的核心支柱。

SLB區域業務執行副總裁Steve Gassen表示：「這份協議是Aramco踐行《2030願景》和能源轉型目標、推動能源組合多元化的進程向前邁出的重要一步。憑藉世界一流的技術、深厚的本地專長，以及在安全和服務品質方面的卓越記錄，SLB完全有能力提供客製化解決方案，協助沙烏地阿拉伯非傳統資源開發領域的營運表現實現全新突破。」

這些解決方案為在非傳統天然氣開發領域實現新的績效基準提供了工具。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體
Josh Byerly – 全球傳播資深副總裁
Moira Duff – 對外傳播總監
電話：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投資人
James R. McDonald – 投資人關係與產業事務資深副總裁
Joy V. Domingo – 投資人關係總監
電話：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體
Josh Byerly – 全球傳播資深副總裁
Moira Duff – 對外傳播總監
電話：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投資人
James R. McDonald – 投資人關係與產業事務資深副總裁
Joy V. Domingo – 投資人關係總監
電話：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

SLB簽署合作協議，加快開發新型數位解決方案

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技企業SLB (NYSE: SLB)與Shell簽署一項策略性合作協議，共同開發數位和AI解決方案，為公司乃至整個產業的上游業務帶來可衡量的業績和效率提升。 此次合作旨在研發以代理式AI技術為基礎的解決方案，以提升並擴大技術專家和決策者的能力。合作雙方計畫憑藉SLB的Lumi™資料和AI平台，在安全的數位環境中開發並部署一套開放式資料和AI基礎設施，將地下探勘、鑽井建設和生產環節的相關資料與工作流進行整合。 SLB數位業務總裁Rakesh Jaggi表示：「數位技術和AI正在重塑能源產業。與Shell這樣的業界領軍企業攜手，使我們能夠加快先進數位和代理AI解決方案的研發進程。這些解決方案藉助自動化和自主化技術改變產業運作模式，為上游業務創造價值，涵蓋從規劃到營運的全流程。」 此次合作是兩家企業長期合作關係的延續。今年稍早，SLB宣布與Shell達成技術合作，在後者的全球資產中部署Petrel™地下探勘軟體，以此實現基礎設施和工作流的標準化，加快可擴充數位解決方案的開發，協助提升成本營運效率。該技術合作還將為Sh...

SLB公布2025年第四季及全年業績電話會議安排

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB) 將於2026年1月23日舉行電話會議，討論截至2025年12月31日的第四季及全年財務業績。 電話會議定於美國東部時間上午9:30開始，相關業績新聞稿將於美國東部時間上午7:00發布。 如欲參與電話會議，聽眾應在會議開始前約10分鐘致電會議接線員，北美地區請撥打+1 (833) 470-1428，北美以外地區請撥打+1 (646) 844-6383，接入代碼為122785。 會議將同步進行網路直播（僅限收聽），網址為：https://events.q4inc.com/attendee/391273915。建議聽眾提前15分鐘登入網站，測試瀏覽器並完成註冊。電話會議結束後，重播將於www.slb.com/irwebcast提供至2026年1月30日，也可撥打+1 (866) 813-9403（北美地區），或+1 (929) 458-6194（北美以外地區），並輸入接入代碼163278，收聽重播。 關於 SLB SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態...

SLB推出針對能源產業的突破性新型代理式AI技術

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布推出專為變革上游能源領域而打造的代理式AI助手Tela™。Tela借助代理式AI，不僅能實現流程自動化，更能變革工作流程並促成更優業務成果。Tela將內建到SLB的應用程式與平台組合中，使用者將可透過簡潔的對話介面與之互動。這種模式使代理式AI能成為主動協作夥伴——為員工提供支援，從而大規模地實現生產力與效率的提升。 Tela遵循代理式AI通用的五步循環流程：觀察、規劃、生成、行動與學習。這一流程讓Tela內建的代理能夠主動與環境互動、適應新資料，並持續改善成果。無論是解讀測井資料、預測鑽井問題，還是實現裝置效能最佳化，Tela代理都能與人類協作或自主工作，協助更快、更明智地制定決策。 SLB數位與整合業務總裁Rakesh Jaggi表示：「Tela這類技術代表AI支援能源產業的方法發生典範轉移，從地下領域延伸至營運環節。如今，產業面臨雙重挑戰：人員配置精簡與技術複雜性提升，而Tela可同時因應這兩大挑戰。Tela不只是自動化任務——它能理解目標、制定決策並採...
Back to Newsroom