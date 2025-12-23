Aramco與SLB簽署長期合約，協助沙烏地非傳統天然氣產能提升

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)已獲得Aramco的一份五年期合約，將為其非傳統天然氣田提供增產服務。該合約是價值數十億美元的更廣泛合約的一部分，旨在為全球最大規模的非傳統天然氣開發計畫之一提供支援。

合約內容涵蓋先進的增產、修井、壓裂自動化和數位化解決方案，這些技術對於釋放沙烏地阿拉伯非傳統天然氣資源的潛力十分重要，這也是沙烏地阿拉伯實現能源組合多元化、支援全球能源轉型策略的核心支柱。

SLB區域業務執行副總裁Steve Gassen表示：「這份協議是Aramco踐行《2030願景》和能源轉型目標、推動能源組合多元化的進程向前邁出的重要一步。憑藉世界一流的技術、深厚的本地專長，以及在安全和服務品質方面的卓越記錄，SLB完全有能力提供客製化解決方案，協助沙烏地阿拉伯非傳統資源開發領域的營運表現實現全新突破。」

這些解決方案為在非傳統天然氣開發領域實現新的績效基準提供了工具。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。