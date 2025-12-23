Liquid Reply se une a la Agentic AI Foundation (AAIF) para promover una IA agencial abierta y fiable

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Liquid Reply, especializada en ingeniería de plataformas y tecnologías nativas de la nube dentro del Grupo Reply, anunció el día de hoy su incorporación a la Agentic AI Foundation (AAIF). La fundación recientemente creada se ha puesto en marcha bajo los auspicios de la Linux Foundation y proporciona un marco de gobernanza neutral y abierto para el desarrollo de sistemas de IA basados en agentes. Los miembros colaboran de forma transparente para desarrollar herramientas, protocolos y especificaciones que permanecen disponibles como recursos de código abierto para la comunidad global.

Al unirse a la AAIF, Liquid Reply refuerza su compromiso con el código abierto y la innovación impulsada por la comunidad, y apoya la creación de bases técnicas compartidas para la adopción responsable y escalable de la IA agencial.

La Agentic AI Foundation reúne proyectos de código abierto consolidados como el Protocolo de Contexto de Modelos (MCP), Goose, y AGENTS.md. Estas herramientas y formatos permiten una interacción estandarizada entre grandes modelos lingüísticos y diversas aplicaciones y sistemas, así como instrucciones claramente definidas para los modelos de IA. La fundación garantiza que estos proyectos sigan evolucionando bajo un marco de gobernanza independiente de los proveedores.

Liquid Reply ayuda a empresas de todos los sectores a diseñar e implementar plataformas de IA modernas que pasan de la fase experimental al uso productivo de sistemas basados en agentes. Para sus clientes, la empresa utiliza tecnologías abiertas como MCP para permitir la interacción estandarizada entre grandes modelos lingüísticos y aplicaciones empresariales, fuentes de datos y sistemas operativos. El objetivo es crear plataformas de IA que sean flexibles, escalables y soberanas que ayuden a los desarrolladores, los equipos de operaciones y los ingenieros de IA a trabajar juntos de forma eficaz en entornos empresariales complejos.

A través de su membresía, Liquid Reply se comprometerá con la comunidad de AAIF y apoyará activamente el establecimiento de estándares abiertos para la próxima generación de aplicaciones basadas en IA. La comunidad de la fundación incluye empresas tecnológicas líderes como AWS, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce y SAP, que trabajan en conjunto para promover una IA basada en agentes interoperable y lista para la producción.

Liquid Reply

Liquid Reply es una empresa del Grupo Reply que se especializa en la orquestación de contenedores, el desarrollo nativo en la nube y la nube soberana. El equipo se centra en soluciones de nube múltiple e híbrida, ingeniería de fiabilidad de sitios y habilitación operativa. Como socio de desarrollo, Liquid Reply refuerza una cultura basada en la nube en toda la empresa y ayuda a las empresas a adoptar el universo informático en constante cambio como parte de su propio ADN. www.reply.com/liquid-reply/en

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Reply es una red de empresas altamente especializadas que brindan apoyo a importantes grupos industriales que operan en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca, los seguros y la administración pública en la definición y el desarrollo de modelos de negocio adaptados a los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.