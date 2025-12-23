西班牙CESGA选定IQM和Telefónica部署先进量子计算基础设施

西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 本地部署量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers与全球电信服务提供商Telefónica携手，与加利西亚超级计算中心(CESGA)签署采购协议，将在西班牙安装两套全栈量子计算机。

根据该协议，IQM将交付并安装一套专为集成至高性能计算中心设计的54量子比特IQM Radiance系统，以及一套专用于教育领域的5量子比特IQM Spark系统。这些系统计划于2026年6月前完成交付。

本次部署将拓展CESGA的先进计算能力，强化其作为西班牙乃至欧洲核心科研基础设施的地位。

这些系统将供科研界使用，并向多个工业和研究领域的头部企业开放，助力相关机构开展融合量子计算、人工智能和高性能计算的混合工作流实验。

这是IQM量子计算机首次在西班牙安装部署，此举将推动CESGA跻身欧洲顶尖超算中心行列，与德国的莱布尼茨超级计算中心(LRZ)和于利希超级计算中心(Jülich)、芬兰的科学信息技术中心(CSC)以及意大利的国家高性能计算联盟(CINECA)等机构并肩，这些机构正在将量子系统集成到本国的高性能计算(HPC)环境中。

与这些系统配套的还有一台名为Finisterrae IV的新型超级计算机，它将提供额外的算力，以满足人工智能等领域的需求；同时还将配备一套数据存储系统，该系统能够实现海量数据的永久存储，并提供更先进的数据服务。

IQM Quantum Computers首席商务官Sylwia Barthel de Weydenthal表示：“将生产级量子基础设施部署到真正的HPC环境中，是IQM的核心使命。通过在CESGA部署我们的系统，我们将助力西班牙打造实用型量子生态系统，让科研人员和行业用户能够开展真正有价值的量子-经典混合计算实验。”

Telefónica España首席技术与信息官Sergio Sánchez表示：“量子计算将成为未来数字基础设施的重要支柱。通过与IQM和CESGA的此次合作，Telefónica正在帮助研究人员和企业更便捷地获得先进的计算能力，同时巩固西班牙在下一代技术领域的地位。”

IQM Quantum Computers简介

IQM Quantum Computers是超导量子计算系统部署领域的全球领导者，致力于交付可集成至先进计算环境的全栈式本地量子基础设施。IQM与高性能计算中心、科研机构、高校和企业开展合作，提供量子硬件与软件的双重接入服务。IQM总部位于芬兰，拥有300多名员工，业务遍及全球，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国和美国均设有团队。如需了解更多信息，请访问www.meetiqm.com。

关于Telefónica：

Telefónica是全球领先的电信服务提供商之一。公司为个人和企业用户提供固定及移动网络连接以及丰富的数字服务。Telefónica在欧洲和拉丁美洲市场开展运营，拥有超过3.5亿用户。Telefónica的股票在西班牙证券市场、纽约证券交易所和利马证券交易所上市交易。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。