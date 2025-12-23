Liquid Reply entra nella Agentic AI Foundation per sostenere lo sviluppo di un’AI agentica aperta e affidabile

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Liquid Reply, società del Gruppo Reply specializzata in platform engineering e tecnologie cloud-native, annuncia il proprio ingresso nella Agentic AI Foundation (AAIF), iniziativa di recente costituzione lanciata sotto l’egida della Linux Foundation. La fondazione fornisce un framework di governance neutrale e aperto per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale basati su agenti, promuovendo una collaborazione trasparente tra i membri nella definizione di strumenti, protocolli e specifiche resi disponibili come risorse open source per la comunità globale.

Con questa partecipazione, Liquid Reply rafforza il proprio impegno verso l’open source e un’innovazione sviluppata in modo collaborativo all’interno della community, contribuendo alla creazione di basi tecniche condivise per un’adozione responsabile e scalabile dell’AI agentica.

La Agentic AI Foundation riunisce progetti open source consolidati come il Model Context Protocol (MCP), Goose e AGENTS.md, che abilitano un’interazione standardizzata tra i large language model e applicazioni e sistemi aziendali, definendo in modo chiaro come i modelli di AI accedono ai dati e interagiscono con servizi e processi. La fondazione garantisce che tali progetti continuino a evolvere all’interno di un framework di governance neutrale rispetto ai vendor.

Liquid Reply supporta aziende di diversi settori nella progettazione e implementazione di moderne piattaforme di Intelligenza Artificiale, accompagnandole dal contesto sperimentale all’utilizzo in produzione di sistemi basati su agenti. Nei progetti per i clienti, Liquid Reply utilizza tecnologie aperte come MCP per abilitare un’interazione standardizzata tra i large language model e applicazioni enterprise, fonti dati e sistemi operativi, con l’obiettivo di realizzare piattaforme di AI flessibili, scalabili e sovrane. Queste piattaforme sono progettate per supportare in modo efficace sviluppatori, team di operations e ingegneri AI in contesti enterprise complessi.

Attraverso la propria adesione alla Agentic AI Foundation, Liquid Reply parteciperà attivamente alle attività della community dell’AAIF contribuendo alla definizione di standard aperti per la prossima generazione di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale. La community della fondazione riunisce alcune tra le principali aziende tecnologiche a livello globale, tra cui AWS, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce e SAP, impegnate nello sviluppo congiunto di soluzioni di AI agentica interoperabili e pronte per l’utilizzo in produzione.

Liquid Reply

Liquid Reply è una società del Gruppo Reply specializzata in container orchestration, sviluppo cloud-native e soluzioni di cloud sovrano. Il team si concentra su architetture multi-cloud e ibride, site reliability engineering e abilitazione operativa. In qualità di partner di sviluppo, Liquid Reply contribuisce a rafforzare una cultura aziendale cloud-based e supporta le organizzazioni nell’integrare l’evoluzione continua dell’ecosistema IT come parte del proprio DNA. www.reply.com/liquid-reply/en

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com