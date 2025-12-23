Liquid Reply rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour promouvoir une IA agentique ouverte et fiable

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Liquid Reply, une entreprise de Reply Group spécialisée dans l’ingénierie des plateformes et les technologies cloud natives, a annoncé aujourd’hui son adhésion à l’Agentic AI Foundation (AAIF). Cette fondation, récemment lancée sous les auspices de la Linux Foundation, fournit un cadre de gouvernance neutre et ouvert pour le développement de systèmes d’intelligence artificielle (IA) agentiques. Les membres collaborent de manière transparente pour développer des outils, des protocoles et des spécifications qui restent disponibles en tant que ressources open source pour la communauté mondiale.

En rejoignant l’AAIF, Liquid Reply réaffirme son engagement en faveur de l’open source et de l’innovation communautaire, et soutient la création de bases techniques partagées pour une adoption responsable et évolutive de l’IA agentique.

L’Agentic AI Foundation rassemble des projets open source établis comme le Model Context Protocol (MCP), Goose et AGENTS.md. Ces outils et formats permettent d’assurer une interaction standardisée entre les grands modèles de langage et diverses applications et systèmes, ainsi que d’établir des instructions clairement définies pour les modèles d’IA. La fondation veille à ce que ces projets continuent d’évoluer dans le cadre d’une gouvernance indépendante des fournisseurs.

Liquid Reply aide les entreprises de tous secteurs à concevoir et à mettre en œuvre des plateformes d’IA modernes leur permettant de passer de l’expérimentation à l’utilisation de systèmes agentiques prêts pour la production. Pour ses clients, l’entreprise utilise des technologies ouvertes comme le MCP, pour permettre une interaction standardisée entre les grands modèles de langage et les applications d’entreprise, les sources de données et les systèmes opérationnels d’entreprise. L’objectif est de créer des plateformes d’IA flexibles, évolutives et souveraines pour permettre aux développeurs, aux équipes d’exploitation et aux ingénieurs spécialistes de l’IA de collaborer efficacement dans des environnements d’entreprise complexes.

En rejoignant l’AAIF, Liquid Reply s’engage auprès de la communauté de cette dernière et soutiendra activement la mise en place de normes ouvertes pour la prochaine génération d’applications alimentées par l’IA. Cette communauté rassemble des entreprises technologiques de premier plan telles qu’AWS, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce et SAP, qui collaborent pour développer une IA agentique interopérable et prête à l’emploi.

Liquid Reply

Liquid Reply est une société de Reply Group spécialisée dans l’orchestration de conteneurs, le développement cloud natif et le cloud souverain. L’équipe se concentre sur les solutions multicloud et hybrides, l’ingénierie de la fiabilité des sites et l’habilitation opérationnelle. En tant que partenaire de développement, Liquid Reply aide les entreprises à intégrer dans leur propre ADN l’univers informatique en constante évolution et à renforcer une culture cloud à l’échelle de l’entreprise. www.reply.com/liquid-reply/en

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply accompagne les grands groupes dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance, ainsi que les secteurs publics, pour les aider à définir et à développer des modèles rendus possibles par les nouveaux paradigmes de l’IA, de l’informatique en nuage, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply comprennent le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.