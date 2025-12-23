Aramco assegna a SLB un contratto a lungo termine per supportare l'aumento della produzione non convenzionale del gas del Regno
Aramco assegna a SLB un contratto a lungo termine per supportare l'aumento della produzione non convenzionale del gas del Regno
- Il contratto quinquennale promuoverà l'innovazione nella stimolazione, nell'intervento e nell'automazione digitale e del fracking
- L'accordo evidenza il gas come combustibile cruciale per affrontare la domanda energetica globale e un ponte ai sistemi a basse emissioni di carbonio
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto un contratto quinquennale da Aramco per la fornitura di servizi di stimolazione per i suoi giacimenti di gas non convenzionali. Questa assegnazione fa parte di un più ampio contratto multimiliardario che supporta uno dei più grandi programmi di sviluppo di gas non convenzionale a livello globale.
Il contratto comprende stimolazione avanzata, intervento di trivellazione, automazione del fracking e soluzioni digitali, che sono importanti per sbloccare il potenziale delle risorse di gas non convenzionale dell'Arabia Saudita: una pietra miliare nella strategia del Regno per diversificare il suo portafoglio energetico e supportare la transizione energetica globale.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Media
Josh Byerly – SVP di Comunicazioni Globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com