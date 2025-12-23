-

Aramco assegna a SLB un contratto a lungo termine per supportare l'aumento della produzione non convenzionale del gas del Regno

  • Il contratto quinquennale promuoverà l'innovazione nella stimolazione, nell'intervento e nell'automazione digitale e del fracking
  • L'accordo evidenza il gas come combustibile cruciale per affrontare la domanda energetica globale e un ponte ai sistemi a basse emissioni di carbonio
The contract encompasses advanced stimulation, well intervention, frac automation, and digital solutions, which are important to unlocking the potential of Saudi Arabia’s unconventional gas resources.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto un contratto quinquennale da Aramco per la fornitura di servizi di stimolazione per i suoi giacimenti di gas non convenzionali. Questa assegnazione fa parte di un più ampio contratto multimiliardario che supporta uno dei più grandi programmi di sviluppo di gas non convenzionale a livello globale.

Il contratto comprende stimolazione avanzata, intervento di trivellazione, automazione del fracking e soluzioni digitali, che sono importanti per sbloccare il potenziale delle risorse di gas non convenzionale dell'Arabia Saudita: una pietra miliare nella strategia del Regno per diversificare il suo portafoglio energetico e supportare la transizione energetica globale.

