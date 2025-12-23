La spagnola CESGA sceglie IQM e Telefónica per installare l'infrastruttura avanzata di calcolo quantistico
- IQM fornirà due computer quantistici full-stack: un sistema IQM Radiance a 54-qubit e un IQM Spark a 5-qubit entro il giugno 2026.
- I sistemi supporteranno la ricerca, lo sviluppo di competenze e l'accesso industriale ai computer quantistici in vari settori.
- Sarà la prima installazione di computer quantistici IQM in Spagna.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer installation, in sede, e Telefónica, un fornitore globale di telecomunicazioni, hanno unito le forze per firmare un accordo di acquisto con il Galician Supercomputing Center (CESGA) per installare due computer full-stack in Spagna.
Ai sensi dell'accordo, IQM distribuirà e installerà un IQM Radiance a 54-qubit, progettato per l'integrazione in centri digitali ad alte prestazioni, insieme a un sistema IQM a 5-qubit dedicato alla didattica.
