La spagnola CESGA sceglie IQM e Telefónica per installare l'infrastruttura avanzata di calcolo quantistico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer installation, in sede, e Telefónica, un fornitore globale di telecomunicazioni, hanno unito le forze per firmare un accordo di acquisto con il Galician Supercomputing Center (CESGA) per installare due computer full-stack in Spagna.

Ai sensi dell'accordo, IQM distribuirà e installerà un IQM Radiance a 54-qubit, progettato per l'integrazione in centri digitali ad alte prestazioni, insieme a un sistema IQM a 5-qubit dedicato alla didattica.

