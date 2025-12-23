-

Aramco gunt SLB een langetermijncontract om de groei in de productie van onconventioneel gas in het Koninkrijk te ondersteunen

  • Vijfjarig contract om innovatie in stimulatie, interventie, digitale oplossingen en de automatisering van het fraccen te bevorderen
  • Akkoord benadrukt gas als cruciale brandstof voor de wereldwijde vraag naar energie en een brug naar systemen met lager koolstofuitstoot
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) werd door Aramco een vijfjarig contract gegund om stimulatieservices te verschaffen voor haar onconventionele gasvelden. Deze gunning kadert in een ruimer contract van vele miljarden en ondersteunt een van de grootste programma's ter wereld voor de ontwikkeling van onconventioneel gas.

Het contract omvat geavanceerde stimulatie, bronneninterventie, automatisering van het fraccen en digitale oplossingen, die belangrijk zijn voor het ontsluiten van het potentieel van de onconventionele gasbronnen van Saoedi-Arabië — een hoeksteen van de strategie van het Koninkrijk om haar energieportfolio te diversifiëren en de wereldwijde energieovergang te steunen.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP internationale communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

