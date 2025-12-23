Aramco gunt SLB een langetermijncontract om de groei in de productie van onconventioneel gas in het Koninkrijk te ondersteunen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) werd door Aramco een vijfjarig contract gegund om stimulatieservices te verschaffen voor haar onconventionele gasvelden. Deze gunning kadert in een ruimer contract van vele miljarden en ondersteunt een van de grootste programma's ter wereld voor de ontwikkeling van onconventioneel gas.

Het contract omvat geavanceerde stimulatie, bronneninterventie, automatisering van het fraccen en digitale oplossingen, die belangrijk zijn voor het ontsluiten van het potentieel van de onconventionele gasbronnen van Saoedi-Arabië — een hoeksteen van de strategie van het Koninkrijk om haar energieportfolio te diversifiëren en de wereldwijde energieovergang te steunen.

