El CESGA de España elige a IQM y a Telefónica para la implementación de una infraestructura de computación cuántica avanzada

  • IQM suministrará dos computadoras cuánticas de pila completa: un sistema IQM Radiance de 54 cúbits y un IQM Spark de 5 cúbits para junio de 2026.
  • Los sistemas permitirán tareas de investigación, desarrollo de competencias y acceso industrial a computadoras cuánticas en distintos sectores.
  • Se trata de la primera instalación de computadoras cuánticas IQM en España.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, España--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder mundial en computadoras implementadas en instalaciones locales, y Telefónica, proveedor de telecomunicaciones global, han unido fuerzas para firmar un acuerdo de compra con el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) para la instalación de dos computadoras cuánticas de pila completa en España.

Según el acuerdo, IQM suministrará e instalará un equipo IQM Radiance de 54 cúbits diseñado para integrarse en centros de computación de alto rendimiento, junto con un sistema IQM Spark de 5 cúbits destinado a educación. La entrega de los sistemas está programada para junio de 2026.

La implementación ampliará las capacidades de computación avanzadas de CESGA y fortalecerá su papel como infraestructura de investigación clave a nivel nacional y europeo.

Los sistemas serán utilizados por la comunidad científica y estarán a disposición de las principales empresas de distintos sectores industriales y de investigación, para permitir la experimentación con flujos de trabajo híbridos que combinan computación cuántica, inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

Se tratará de la primera instalación de computadoras cuánticas IQM en España, lo que posicionará a CESGA junto con los principales centros europeos, como el Centro de Supercomputación Leibniz (LRZ) y Jülich en Alemania, CSC en Finlandia y CINECA en Italia, que integran sistemas cuánticos en entornos de computación de alto rendimiento nacionales.

Los sistemas estarán complementados por una nueva supercomputadora, la Finisterrae IV, que ofrecerá potencia de cálculo adicional para satisfacer necesidades de inteligencia artificial, entre otras, y un sistema de almacenamiento de datos que permitirá alojar de manera permanente grandes cantidades de datos y ofrecer servicios de datos más avanzados.

“Ofrecer infraestructura cuántica de nivel de producción en entornos de computación de alto rendimiento reales es fundamental para la misión de IQM”, señaló Sylwia Barthel de Weydenthal, directora comercial de IQM Quantum Computers. “Con la implementación de nuestros sistemas en CESGA, asistimos en el desarrollo de un ecosistema cuántico práctico en España y permitimos que los investigadores y los usuarios industriales comiencen a realizar valiosas investigaciones en computación cuántica y clásica híbrida”.

“La computación cuántica se convertirá en un pilar fundamental de la infraestructura digital futura”, afirmó Sergio Sánchez, director de innovación tecnológica de Telefónica España. “A través de esta colaboración con IQM y CESGA, Telefónica ayuda a acercar capacidades de computación avanzadas a investigadores y empresas, además de favorecer la posición de España en tecnologías de próxima generación”.

Acerca de IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers es líder global en la implementación de sistemas de computación cuántica superconductora, al ofrecer una infraestructura cuántica en instalaciones locales diseñada para integrarse en entornos de computación avanzados. IQM trabaja con centros de computación de alto rendimiento, instituciones de investigación, universidades y empresas para brindarles acceso a hardware y software cuántico. Con oficinas centrales en Finlandia, IQM emplea a más de 300 personas y opera en todo el mundo, con equipos en Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Singapur, Corea del Sur y los Estados Unidos. Para más información, visite www.meetiqm.com.

Acerca de Telefónica :

Telefónica es uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones líderes a nivel mundial. La empresa ofrece conectividad fija y móvil, además de una amplia gama de servicios digitales para usuarios residenciales y empresariales. Con más de 350 millones de clientes, Telefónica opera en Europa y Latinoamérica, y cotiza en las bolsas de España, Nueva York y Lima.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

