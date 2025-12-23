スペインのCESGA、先進的な量子コンピューティング基盤の導入に向けてIQMおよびテレフォニカを選定

スペイン、サンティアゴ・デ・コンポステーラ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- オンプレミス型量子コンピューターの導入実績を持つ世界的大手企業であるIQMクオンタム・コンピューターズと、グローバルな通信事業者であるテレフォニカ（Telefónica）は連携し、スペインにフルスタック量子コンピューター2台を設置するため、ガリシア・スーパーコンピューティング・センター（CESGA）と購入契約を締結しました。

本契約に基づき、IQMは、高性能計算センターへの統合を想定して設計された54量子ビットのIQM Radianceと、教育用途に特化した5量子ビットのIQM Sparkシステムを提供・設置します。これらのシステムは、2026年6月までに納入される予定です。

本導入により、CESGAの先進的な計算能力が拡充され、国内および欧州における中核的な研究インフラとしての役割が一層強化されます。

これらのシステムは、科学コミュニティよって活用されるとともに、複数の産業分野や研究分野における主要企業にも提供され、量子コンピューティング、人工知能と高性能計算を組み合わせたハイブリッド・ワークフローの実験を可能にします。

本件は、スペインにおけるIQM量子コンピューターの初導入となり、CESGAはこれにより、量子システムを国家HPC環境に統合している欧州の主要拠点であるドイツのライプニッツ・スーパーコンピューティング・センター（LRZ）およびユーリッヒ・スーパーコンピューティング・センター、フィンランドのIT Center for Science（CSC）、イタリアのチネカ（CINECA）と肩を並べる存在となります。

これらのシステムは、新たなスーパーコンピューターであるFinisterrae IVによって補完され、人工知能をはじめとする分野のニーズに対応する追加の計算能力を提供します。さらに、大容量データを恒常的に収容し、より高度なデータサービスを提供可能とするデータストレージ・システムも導入されます。

「実運用レベルの量子インフラを実際のHPC環境に提供することは、IQMのミッションの中核です」とIQMクオンタム・コンピューターズの最高商務責任者（CCO）であるシルビア・バルテル・デ・ヴァイデンタールは述べています。「CESGAに当社のシステムを導入することで、スペインにおける実践的な量子エコシステムの構築を支援するとともに、研究者および産業分野の利用者が量子と古典計算を組み合わせたハイブリッド・コンピューティングによる有意義な実験を開始できるようにします。」

「量子コンピューティングは、将来のデジタルインフラにおける重要な柱となります」とテレフォニカ・エスパーニャ（Telefónica España）の最高技術・情報責任者（CTIO）であるセルジオ・サンチェスは述べています。「IQMおよびCESGAとの本協業を通じて、テレフォニカは、研究者や企業に先進的な計算能力をより身近なものとするとともに、次世代技術におけるスペインの地位向上を支援しています。」

IQMクオンタム・コンピューターズについて

IQMクオンタム・コンピューターズは、超伝導量子コンピューティングシステムの導入分野におけるグローバルリーダーであり、先進的な計算環境への統合を想定して設計された、フルスタックのオンプレミス型量子インフラを提供しています。IQMは、高性能計算センター、研究機関、大学および企業と連携し、量子ハードウエアとソフトウエアの双方へのアクセスを提供しています。フィンランドに本社を置くIQMは、300人超の従業員を擁し、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポーランド、スペイン、シンガポール、韓国、米国にチームを構え、グローバルに事業を展開しています。詳細はwww.meetiqm.comをご覧ください。

テレフォニカについて

テレフォニカは、世界有数の通信サービスプロバイダーの1社です。同社は、個人および法人の顧客向けに、固定通信およびモバイル通信の接続サービスに加え、幅広いデジタルサービスを提供しています。3億5,000万人超の顧客を有するテレフォニカは、欧州や中南米で事業を展開しています。同社は、スペインの証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびリマの証券取引所に上場しています。

