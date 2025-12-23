Aramco vergibt langfristigen Auftrag an SLB zur Unterstützung des Wachstums der unkonventionellen Gasförderung im Königreich

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Technologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat von Aramco einen Fünfjahresvertrag über die Erbringung von Stimulationsdienstleistungen für seine unkonventionellen Gasfelder erhalten. Dieser Auftrag ist Teil eines umfangreicheren Vertrags im Wert von mehreren Milliarden, der eines der weltweit größten Programme zur Erschließung unkonventioneller Gasvorkommen unterstützt.

Der Vertrag umfasst fortschrittliche Stimulationsverfahren, Bohrlochinterventionen, Fracking-Automatisierung und digitale Lösungen, die für die Erschließung des Potenzials der unkonventionellen Gasressourcen Saudi-Arabiens von Bedeutung sind – ein Eckpfeiler der Strategie des Königreichs zur Diversifizierung seines Energieportfolios und zur Unterstützung der globalen Energiewende.

„Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Bemühungen von Aramco dar, sein Energieportfolio im Einklang mit der Vision 2030 und den Zielen der Energiewende zu diversifizieren“, erklärte Steve Gassen, Executive Vice President, Geographies, SLB. „Mit erstklassiger Technologie, fundierter lokaler Expertise und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf Sicherheit und Servicequalität ist SLB gut positioniert, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die dazu beitragen können, die operative Leistung bei der Erschließung der unkonventionellen Ressourcen Saudi-Arabiens neu zu definieren.“

Diese Lösungen bieten die erforderlichen Werkzeuge, um neue Leistungsmaßstäbe in der unkonventionellen Gasförderung zu erreichen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie „erwarten“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „werden“, „Potenzial“, „projiziert“ und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.