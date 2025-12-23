アラムコがSLBに長期契約を付与、王国の非在来型ガス生産拡大を支援

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなテクノロジー企業であるSLB（NYSE：SLB）は、アラムコから非在来型ガス田向けの刺激処理サービスを提供するための5年契約を受注しました。本契約は、世界最大級の非在来型ガス開発プログラムの1つを支援する、数十億ドル規模の大規模契約の一環です。

本契約には、先進的な刺激処理、坑井介入、フラク自動化、デジタルソリューションが含まれています。これらはサウジアラビアの非在来型ガス資源の潜在力を引き出すうえで重要であり、王国のエネルギーポートフォリオ多様化を進め、世界的なエネルギー移行を支える戦略の中核を成しています。

「本合意は、ビジョン2030およびエネルギー移行の目標に沿ってエネルギーポートフォリオの多様化を進めるアラムコの取り組みにおける重要な前進です」と、SLBの地理部門エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるスティーブ・ガッセンは述べました。「世界トップクラスの技術、深い現地専門知識、そして安全性とサービス品質における確かな実績を備えるSLBは、サウジアラビアの非在来型資源開発におけるオペレーション性能を再定義することに寄与し得る、個別に最適化されたソリューションを提供するうえで最適な立場にあります。」

これらのソリューションは、非在来型ガス開発における新たな性能ベンチマークの確立に向けて取り組むためのツールを提供します。

