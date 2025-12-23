L’organisme espagnol CESGA choisit IQM et Telefónica pour déployer une infrastructure informatique quantique avancée

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, leader mondial des ordinateurs déployés sur site, et Telefónica, fournisseur mondial de télécommunications, ont uni leurs forces pour signer un accord d’achat avec le Centre galicien de supercalcul (CESGA) afin d’installer deux ordinateurs quantiques complets en Espagne.

Dans le cadre de cet accord, IQM livrera et installera un IQM Radiance de 54 qubits, conçu pour être intégré dans des centres de calcul haute performance, ainsi qu’un système IQM Spark de 5 qubits dédié à l’éducation. La livraison des systèmes est prévue pour juin 2026.

Ce déploiement permettra d’étendre les capacités de calcul avancées du CESGA et de renforcer son rôle en tant qu’infrastructure de recherche nationale et européenne clé.

Ces systèmes seront utilisés par la communauté scientifique et mis à la disposition des grandes entreprises de nombreux secteurs industriels et de recherche, permettant ainsi l’expérimentation de flux de travail hybrides combinant l’informatique quantique, l’intelligence artificielle et le calcul haute performance.

Il s’agira de la première installation d’ordinateurs quantiques IQM en Espagne, ce qui placera le CESGA au même niveau que les principaux centres européens tels que le Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) et Jülich en Allemagne, le CSC en Finlande et le CINECA en Italie, qui intègrent des systèmes quantiques dans les environnements HPC nationaux.

Les systèmes seront complétés par un nouveau supercalculateur, le Finisterrae IV, qui fournira une puissance de calcul supplémentaire pour répondre aux besoins en matière d’intelligence artificielle, entre autres, et par un système de stockage de données qui permettra d’héberger en permanence de grandes quantités de données et de fournir des services de données plus avancés.

« La mise en place d’une infrastructure quantique de niveau production dans des environnements HPC réels est au cœur de la mission d’IQM », déclare Sylwia Barthel de Weydenthal, directrice commerciale d’IQM Quantum Computers. « En déployant nos systèmes au CESGA, nous soutenons le développement d’un écosystème quantique pratique en Espagne et permettons aux chercheurs et aux utilisateurs industriels de commencer à mener des expériences significatives avec l’informatique hybride quantique-classique. »

« L’informatique quantique deviendra un pilier important de l’infrastructure numérique future », déclare Sergio Sánchez, directeur technique de Telefónica España. « Grâce à cette collaboration avec IQM et le CESGA, Telefónica contribue à rapprocher les capacités informatiques avancées des chercheurs et des entreprises, tout en soutenant la position de l’Espagne dans les technologies de nouvelle génération. »

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers est un leader mondial dans le déploiement de systèmes informatiques quantiques supraconducteurs, fournissant une infrastructure quantique complète sur site conçue pour s’intégrer dans des environnements informatiques avancés. IQM travaille avec des centres de calcul haute performance, des instituts de recherche, des universités et des entreprises, leur donnant accès à la fois au matériel et aux logiciels quantiques. Basée en Finlande, IQM emploie plus de 300 personnes et opère à l’échelle mondiale, avec des équipes en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.meetiqm.com.

À propos de Telefónica :

Telefónica est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au monde. La société propose des services de connectivité fixe et mobile ainsi qu’une large gamme de services numériques pour les particuliers et les entreprises. Avec plus de 350 millions de clients, Telefónica est présente en Europe et en Amérique latine. Telefónica est cotée à la bourse espagnole, à New York et à Lima.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.