Aramco授予SLB长期合同，助力沙特非常规天然气产能提升

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)已获得Aramco的一份五年期合同，将为其非常规天然气田提供增产服务。该合同是价值数十亿美元的更广泛合同的一部分，旨在为全球最大规模的非常规天然气开发项目之一提供支持。

合同内容涵盖先进的增产、修井、压裂自动化和数字化解决方案，这些技术对于释放沙特阿拉伯非常规天然气资源的潜力十分重要，这也是沙特实现能源组合多元化、支持全球能源转型战略的核心支柱。

SLB区域业务执行副总裁Steve Gassen表示：“这份协议是Aramco践行《2030愿景》和能源转型目标、推动能源组合多元化的进程向前迈出的重要一步。凭借世界一流的技术、深厚的本地专长，以及在安全和服务质量方面的卓越往绩，SLB完全有能力提供定制化解决方案，助力沙特非常规资源开发领域的运营表现实现全新突破。”

这些解决方案为在非常规天然气开发领域实现新的绩效基准提供了工具。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。