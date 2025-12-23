-

Aramco授予SLB长期合同，助力沙特非常规天然气产能提升

  • 五年期合同将推动增产、修井、数字化和压裂自动化领域创新
  • 协议强调天然气是满足全球能源需求的关键燃料，也是迈向低碳能源体系的重要过渡能源
original 合同内容涵盖先进的增产、修井、压裂自动化和数字化解决方案，这些技术对于释放沙特阿拉伯非常规天然气资源的潜力十分重要。

合同内容涵盖先进的增产、修井、压裂自动化和数字化解决方案，这些技术对于释放沙特阿拉伯非常规天然气资源的潜力十分重要。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)已获得Aramco的一份五年期合同，将为其非常规天然气田提供增产服务。该合同是价值数十亿美元的更广泛合同的一部分，旨在为全球最大规模的非常规天然气开发项目之一提供支持。

合同内容涵盖先进的增产、修井、压裂自动化和数字化解决方案，这些技术对于释放沙特阿拉伯非常规天然气资源的潜力十分重要，这也是沙特实现能源组合多元化、支持全球能源转型战略的核心支柱。

SLB区域业务执行副总裁Steve Gassen表示：“这份协议是Aramco践行《2030愿景》和能源转型目标、推动能源组合多元化的进程向前迈出的重要一步。凭借世界一流的技术、深厚的本地专长，以及在安全和服务质量方面的卓越往绩，SLB完全有能力提供定制化解决方案，助力沙特非常规资源开发领域的运营表现实现全新突破。”

这些解决方案为在非常规天然气开发领域实现新的绩效基准提供了工具。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体
Josh Byerly – 全球传播高级副总裁
Moira Duff – 对外传播总监
电话：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投资者
James R. McDonald – 投资者关系与行业事务高级副总裁
Joy V. Domingo – 投资者关系总监
电话：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体
Josh Byerly – 全球传播高级副总裁
Moira Duff – 对外传播总监
电话：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投资者
James R. McDonald – 投资者关系与行业事务高级副总裁
Joy V. Domingo – 投资者关系总监
电话：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

SLB签署合作协议，加速全新数字解决方案落地

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技企业SLB (NYSE: SLB)与Shell签署一项战略合作协议，共同开发数字和AI解决方案，为公司乃至整个行业的上游业务带来可衡量的业绩和效率提升。 此次合作旨在研发基于智能体AI技术的解决方案，以提升并扩大技术专家和决策者的能力。合作双方计划依托SLB的Lumi™数据和AI平台，在安全的数字环境中开发并部署一套开放式数据和AI基础设施，将地下勘探、钻井建设和生产环节的相关数据与工作流进行整合。 SLB数字业务总裁Rakesh Jaggi表示：“数字技术和AI正在重塑能源行业。与Shell这类行业领军企业携手，使我们能够加快先进数字和智能体AI解决方案的研发进程。这些解决方案借助自动化和自主化技术改变行业运作模式，为上游业务创造价值，涵盖从规划到运营的全流程。” 此次合作是两家企业长期合作关系的延续。今年早些时候，SLB宣布与Shell达成技术合作，在后者的全球资产中部署Petrel™地下勘探软件，以此实现基础设施和工作流的标准化，加速可扩展数字解决方案的落地，助力提升成本运营效率。该技术合作还将为She...

SLB公布2025年第四季度及全年业绩电话会议日期

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB（NYSE：SLB）将于2026年1月23日举行电话会议，讨论截至2025年12月31日的第四季度及全年业绩。 电话会议定于美国东部时间上午9:30开始，相关业绩新闻稿将于美国东部时间上午7:00发布。 如需接入电话会议，请于会议开始前约10分钟联系会议接线员：北美地区请拨打+1 (833) 470-1428，北美以外地区请拨打+1 (646) 844-6383，接入码为122785。 会议将通过https://events.q4inc.com/attendee/391273915进行同步网络直播（仅限收听）。建议听众提前15分钟登录测试浏览器并完成注册。 电话会议结束后，将在www.slb.com/irwebcastwww.slb.com/irwebcast网站上提供重播至2026年1月30日，在北美地区拨打+1 (866) 813-9403，在北美以外地区拨打+1 (929) 458-6194，输入接入代码163278即可收听。 关于SLB SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，...

SLB推出面向能源行业的突破性新型智能体AI技术

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布推出专为变革上游能源领域而打造的智能体AI助手Tela™。Tela借助智能体AI，不仅能实现流程自动化，更能变革工作流程并推动更优业务成果。Tela将嵌入SLB的应用程序与平台组合中，用户将可通过简洁的对话界面与之交互。这种模式使智能体AI能成为主动协作伙伴——为员工提供支持，从而大规模地实现生产力与效率的提升。 Tela遵循智能体AI通用的五步循环流程：观察、规划、生成、行动与学习。这一流程让Tela内置的智能体能够主动与环境交互、适应新数据，并持续优化成果。无论是解读测井数据、预测钻井问题，还是优化设备性能，Tela智能体都能与人类协作或自主工作，助力更快、更明智地制定决策。 SLB数字与集成业务总裁Rakesh Jaggi表示：“Tela这类技术标志着AI支持能源行业的方法发生范式转移，从地下领域延伸至运营环节。如今，行业面临双重挑战：人员配置精简与技术复杂性提升，而Tela可同时应对这两大挑战。Tela不只是自动化任务——它能理解目标、制定决策并采取...
Back to Newsroom