Liquid Reply vervoegt de AAIF (Agentic AI Foundation) om open, betrouwbare Agentic AI te bevorderen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Liquid Reply, gespecialiseerd in platformengineering en op de cloud gebaseerde technologieën binnen de Reply Group, maakte vandaag bekend dat het bedrijf zich bij de AAIF (Agentic AI Foundation) heeft gevoegd. Deze onlangs opgerichte stichting werd gelanceerd onder de auspiciën van de Linux Foundation en verschaft een neutraal, open governance-kader voor de ontwikkeling van op agents gebaseerde AI-systemen. De leden werken op transparante wijze samen om tools, protocollen en specificaties te ontwikkelen die als open-source resources voor de wereldwijde gemeenschap beschikbaar blijven.

Door zich bij de AAIF te voegen, verstevigt Liquid Reply haar inzet voor open-source en door de gemeenschap aangestuurde innovatie, en ondersteunt de creatie van gedeelde technische funderingen voor een verantwoorde en schaalbare adoptie van Agentic AI.

De Agentic AI Foundation brengt gevestigde open-source projecten bijeen, zoals de Model Context Protocol (MCP), Goose en AGENTS.md. Deze tools en formaten maken gestandaardiseerde interactie mogelijk tussen LLM's (large language models) en diverse applicaties en systemen, evenals duidelijk gedefinieerde instructies voor AI-modellen. De stichting verzekert dat deze projecten in een leveranciersneutraal governance-kader verder evolueren.

Liquid Reply ondersteunt bedrijven in verschillende sectoren bij het ontwerpen en implementeren van moderne AI-platformen die overstappen van experimenteren naar productieklaar gebruik van op agents gebaseerde systemen. Voor haar klanten maakt het bedrijf gebruik van open technologieën zoals MCP om gestandaardiseerde interactie tussen LLM's (large language models) en bedrijfsapplicaties, gegevensbronnen en besturingssystemen mogelijk te maken. De focus is gericht op het bouwen van flexibele, schaalbare en soevereine AI-platformen die ontwikkelaars, operatieteams en AI engineers helpen om in complexe bedrijfsomgevingen op doeltreffende wijze samen te werken.

Via haar lidmaatschap zal Liquid Reply de AAIF-gemeenschap activeren en het tot stand brengen van open standaarden voor de volgende generatie applicaties aangestuurd door AI op actieve wijze ondersteunen. De gemeenschap van de stichting omvat vooraanstaande technologiebedrijven zoals AWS, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce en SAP, die gezamenlijk werken om interoperabele, productieklare AI gebaseerd op agents te bevorderen.

Liquid Reply

Liquid Reply is een bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in Container Orchestration, Cloud Native Development en Sovereign Cloud. Het team spitst zich toe op multi- en hybride cloudoplossingen, engineering van sitebetrouwbaarheid en operationele enablement. Als ontwikkelingspartner versterkt Liquid Reply een bedrijfsbrede, op de cloud gebaseerde cultuur en helpt bedrijven om het voortdurend veranderende IT-universum als deel van hun eigen DNA te omarmen. www.reply.com/liquid-reply/en

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die belangrijke industriële groepen ondersteunen die actief zijn in de sectoren van telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en openbaar bestuur bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De diensten van Reply omvatten: consultancy, systeemintegratie en digitale services. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.