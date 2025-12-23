A Comera Financial Holdings, parte do Royal Group de Abu Dhabi, e a SC Ventures anunciam uma colaboração estratégica para explorar a inovação em PMEs e outras áreas

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Comera Financial Holdings, parte do Royal Group de Abu Dhabi, e a SC Ventures assinaram um memorando de entendimento anunciando uma colaboração estratégica para explorar conjuntamente novas oportunidades destinadas a fortalecer o segmento de PMEs. A iniciativa reflete uma visão compartilhada de promover soluções financeiras baseadas em tecnologia que estejam alinhadas com as prioridades econômicas dos Emirados Árabes Unidos e apoiem o desenvolvimento sustentável em setores-chave.

Por meio dessa colaboração, a Comera Financial Holdings e a SCV definiram diversas áreas em que sua expertise combinada pode gerar valor significativo para as empresas. Um dos principais focos será em soluções financeiras personalizadas para grandes corporações com amplas redes de PMEs. Essas soluções podem incluir inovações em Financiamento da Cadeia de Suprimentos, otimização de capital de giro e estruturas de financiamento específicas para cada setor. Ao combinar as plataformas fintech em expansão da Comera com a expertise da SC Ventures em desenvolvimento de negócios e inteligência de crédito, ambas as organizações visam oferecer soluções que fortaleçam a resiliência dos negócios e acelerem a competitividade no mercado.

As organizações também explorarão oportunidades mais amplas de parcerias estratégicas, incluindo potenciais investimentos, cocriação de novos modelos financeiros e maior coordenação entre iniciativas de negócios selecionadas. Essa abordagem visa impulsionar a inovação, incentivar o crescimento alinhado e apoiar a entrega de soluções financeiras abrangentes em larga escala.

Akhtar Saeed Hashmi, diretor-geral e CEO do Grupo Comera Financial Holdings, afirmou: “Esta colaboração representa um passo importante em nossa missão de construir uma infraestrutura financeira voltada para o futuro nos Emirados Árabes Unidos. Ao trabalhar com a SC Ventures, pretendemos introduzir modelos de financiamento inovadores e com tecnologia digital que apoiem as ambições de crescimento tanto de PMEs quanto de grandes empresas.”

Alex Manson, CEO da Standard Chartered Ventures, comentou: “Na SC Ventures, construímos negócios que resolvem problemas reais. A parceria com a Comera nos permite cocriar infraestrutura digital que oferece às PMEs as ferramentas, os insights e o acesso de que precisam para prosperar em uma economia impulsionada pela inovação.”

A Comera Financial Holdings e a SC Ventures continuarão avaliando as oportunidades identificadas com o objetivo de estabelecer uma colaboração de longo prazo. Novas informações serão compartilhadas conforme o progresso for desenvolvido.

Sobre a SC Ventures

Sobre a Comera Financial Holdings

A Comera Financial Holdings, parte do Royal Group de Abu Dhabi, é um grupo diversificado de fintech e serviços financeiros que oferece soluções integradas nas áreas de pagamentos, crédito, financiamento da cadeia de suprimentos e infraestrutura financeira digital, viabilizando experiências financeiras contínuas, em conformidade e escaláveis para consumidores, PMEs e empresas em todo os Emirados Árabes Unidos e outros mercados.

*Fonte: AETOSWire

