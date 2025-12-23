Comera Financial Holdings, parte del Royal Group de Abu Dabi, y SC Ventures anuncian una colaboración estratégica destinada a explorar la innovación en las pymes y sectores

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Comera Financial Holdings, que forma parte del Royal Group de Abu Dabi, y SC Ventures firmaron un Memorando de Entendimiento en el que anunciaban una colaboración estratégica para explorar conjuntamente nuevas oportunidades destinadas a fortalecer el segmento de las pymes. La iniciativa refleja una visión compartida que busca promover soluciones financieras impulsadas por la tecnología que se ajusten a las prioridades económicas de los Emiratos Árabes Unidos y apoyen el desarrollo sostenible en sectores clave.

A través de esta colaboración, Comera Financial Holdings y SCV han identificado varias áreas en las que su experiencia combinada puede generar un valor de vital importancia para las empresas. Se prestará especial atención a las soluciones financieras adaptadas a las empresas con amplias redes de pymes. Estas pueden incluir innovaciones en la financiación de la cadena de suministro, la optimización del capital circulante y marcos de financiación específicos para cada sector. Al combinar las plataformas fintech en expansión de Comera con la experiencia de SC Ventures en la creación de empresas y la inteligencia crediticia, ambas organizaciones pretenden ofrecer soluciones que refuercen la resiliencia empresarial y aceleren la competitividad en el mercado.

Por otro lado, las organizaciones explorarán oportunidades de colaboración estratégica más amplias, incluyendo posibles inversiones, la creación conjunta de nuevos modelos financieros y una mayor coordinación en iniciativas empresariales seleccionadas. La finalidad de este enfoque no es otra que impulsar la innovación, fomentar un crecimiento alineado y apoyar la prestación de soluciones financieras integrales a gran escala.

Akhtar Saeed Hashmi, director general y CEO del grupo Comera Financial Holdings, declaró: “Esta colaboración supone un paso importante en nuestra misión de construir una infraestructura financiera con visión de futuro para los Emiratos Árabes Unidos. Al trabajar con SC Ventures, nuestro objetivo es introducir modelos de financiación innovadores y digitales que respalden las ambiciones de crecimiento tanto de las pymes como de las grandes empresas”.

Alex Manson, CEO de Standard Chartered Ventures, comentó: “En SC Ventures creamos negocios que resuelven problemas reales. La asociación con Comera nos permite crear conjuntamente una infraestructura digital que proporciona a las pymes las herramientas, los conocimientos y el acceso que necesitan para prosperar en una economía netamente impulsada por la innovación”.

Comera Financial Holdings y SC Ventures seguirán evaluando las oportunidades identificadas con el objetivo de establecer una colaboración a largo plazo. A medida que se produzcan avances, se compartirán más novedades.

Acerca de SC Ventures

SC Ventures crea e invierte en proyectos innovadores dentro y fuera del sector bancario. SC Ventures by Standard Chartered ofrece una plataforma para que las organizaciones colaboren y creen de manera conjunta ecosistemas fintech con el objetivo de reimaginar el futuro de las finanzas.

Para más información, visite www.scventures.io y siga a SC Ventures en LinkedIn.

Acerca de Comera Financial Holdings

Comera Financial Holdings, que forma parte del Royal Group de Abu Dabi, es un grupo diversificado de tecnología financiera y servicios financieros que ofrece soluciones integradas en materia de pagos, préstamos, financiación de la cadena de suministro e infraestructura financiera digital. Todo ello le permite ofrecer experiencias financieras fluidas, conformes y escalables a consumidores, pymes y empresas de los Emiratos Árabes Unidos y otras regiones.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.