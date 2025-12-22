O primeiro Cessna SkyCourier entregue no México, ampliando as capacidades de transporte aéreo de carga da FlexCoah

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--O primeiro Cessna SkyCourier do México foi entregue recentemente à empresa de transporte de cargas FlexCoah para ser usado pela empresa Altair, a subsidiária de aviação. A aeronave — uma variante cargueira — ampliará as capacidades de transporte aéreo de carga da empresa em todo o país.

O Cessna SkyCourier foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

“A combinação de confiabilidade, capacidade de carga útil e flexibilidade de missão do Cessna SkyCourier o torna um recurso valioso para operadores que buscam expandir suas operações, mantendo a relação custo-benefício”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “A entrega do Cessna SkyCourier à FlexCoah reflete o papel crescente da aeronave na transformação da logística regional.”

Fundada em 2009 em Saltillo, México, a FlexCoah é uma empresa de transporte de cargas reconhecida nacionalmente, especializada em serviços de carga de longa distância e locais. O novo Cessna SkyCourier se juntará às aeronaves Cessna Caravan da empresa para dar suporte a transportes de carga em grande escala, oferecendo aos clientes uma solução logística confiável e flexível que atenda às suas necessidades em constante evolução.

“Há anos, nossa empresa se dedica a transportar mercadorias com segurança e confiabilidade por via terrestre. Ao adicionar aeronaves à nossa frota, estamos também abrindo os céus para nossos clientes”, disse Chava de las Fuentes, gerente geral da FlexCoah. “Este investimento nos permite oferecer prazos de entrega mais rápidos, conectar-nos a novos mercados e dar aos nossos clientes a flexibilidade de escolher entre transporte terrestre e aéreo, dependendo de suas necessidades. Trata-se de evoluir com nossos clientes e garantir que continuemos sendo seu parceiro logístico de confiança — seja por terra ou por ar.”

A presença do Cessna SkyCourier tem se expandido de forma constante pelo mundo, com anúncios neste ano incluindo a primeira entrega para o Canadá e o primeiro pedido da Mongólia, entre outros. Isso demonstra a adaptabilidade da aeronave e a crescente demanda em diversas regiões globais e perfis de missão.

Sobre o Cessna SkyCourier

O Cessna SkyCourier, um turboélice bimotor de asa alta, oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais reduzidos para operadores de carga aérea, transporte regional e missões especiais.

A versão cargueira tem capacidade para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6.000 libras. A versão para 19 passageiros conta com portas para a tripulação e passageiros, garantindo um embarque tranquilo, além de grandes janelas na cabine para iluminação natural e vistas. Ambas as configurações oferecem reabastecimento de pressão em ponto único, o que acelera os tempos de retorno.

O SkyCourier é equipado com dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados nas asas e utiliza a hélice McCauley C779 — uma robusta e confiável hélice de alumínio de quatro pás, com 110 polegadas, embandeiramento total e passo reversível — projetada para otimizar o desempenho da aeronave no transporte de grandes cargas. O modelo conta com aviônicos Garmin G1000 NXi e atinge velocidade máxima de cruzeiro superior a 200 nós, com alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, objetivos, perspectivas ou outros assuntos que não são de natureza histórica; essas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são feitas, e não assumimos qualquer obrigação de atualizá-las. Tais declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram de forma material daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo, entre outros: mudanças em regulamentações ou políticas governamentais relacionadas à exportação e importação de nossos produtos; volatilidade da economia global ou alterações nas condições políticas mundiais que impactem negativamente a demanda por nossos produtos; e riscos relacionados às nossas operações internacionais, incluindo o estabelecimento e a manutenção de instalações em diferentes regiões do mundo e a dependência de parceiros de joint venture, subcontratados, fornecedores, representantes, consultores e outros parceiros comerciais no âmbito dos negócios internacionais, inclusive em países de mercados emergentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.