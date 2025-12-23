Se entrega el primer Cessna SkyCourier en México, ampliando las capacidades de carga aérea de FlexCoah

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--El primer Cessna SkyCourier en México fue entregado recientemente a FlexCoah —proveedora de servicios de transporte de carga— para ser operado por Altair, la filial aérea de la empresa. La aeronave, en su versión carguera, permitirá ampliar las capacidades de carga aérea de la empresa en todo el país.

El Cessna SkyCourier ha sido diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT).

"La combinación de confiabilidad, capacidad de carga y flexibilidad operativa que ofrece el Cessna SkyCourier lo convierte en un activo clave para quienes buscan escalar sus operaciones sin comprometer la rentabilidad", señala Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing. "La entrega del Cessna SkyCourier a FlexCoah pone de manifiesto la importancia de esta aeronave en la evolución de la logística regional".

Fundada en 2009 en Saltillo, México, FlexCoah es una reconocida empresa a nivel nacional dedicada al servicio de transporte de carga especializada en servicios de larga distancia y distribución local. El nuevo Cessna SkyCourier se incorporará a la flota de aeronaves Cessna Caravan de la empresa para reforzar las operaciones de carga a gran escala, ofreciendo a los clientes una solución logística confiable y flexible que responda a sus necesidades en constante evolución.

"Durante años, nuestra empresa se dedicó a transportar mercaderías por tierra de forma segura y confiable. Al incorporar aeronaves a nuestra flota, también podremos ofrecer el servicio de transporte aéreo a nuestros clientes", expresa Chava de las Fuentes, gerente general de FlexCoah. "Esta inversión nos permite ofrecer tiempos de entrega más rápidos, conectarnos con nuevos mercados y brindar a nuestros clientes la flexibilidad de elegir entre transporte terrestre o aéreo según sus necesidades. Se trata de evolucionar junto a nuestros clientes y asegurarnos de que sigamos siendo su socio logístico de confianza, ya sea por tierra o por aire".

La presencia del Cessna SkyCourier continúa expandiéndose de manera sostenida en todo el mundo. Entre los anuncios de este año se incluyen la primera entrega en Canadá y el primer pedido desde Mongolia, entre otros, lo que demuestra la gran capacidad de adaptación de la aeronave y la creciente demanda en distintas regiones y por parte de distintos perfiles operativos.

Acerca de Cessna SkyCourier

El Cessna SkyCourier, un avión turbohélice bimotor de ala alta, ofrece una combinación de alto rendimiento y menores costos operativos para operadores de carga aérea, transporte regional de pasajeros y misiones especiales.

La variante de carga cuenta con una capacidad para tres contenedores de transporte LD3 y una impresionante capacidad de carga útil de 6.000 libras. La variante de 19 pasajeros incluye puertas separadas para tripulación y pasajeros para un abordaje más ágil, así como grandes ventanas de cabina para luz natural y vistas. Ambas variantes ofrecen un sistema de carga de combustible a presión para permitir tiempos de retorno más veloces.

El SkyCourier está propulsado por dos motores turbohélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados en las alas y cuenta con la hélice de aluminio de cuatro palas de 110 pulgadas McCauley C779, una hélice resistente y confiable, que es «full feathering» con paso reversible, diseñada para mejorar el rendimiento de la aeronave mientras transporta cargas enormes. El SkyCourier funciona con aviónica Garmin G1000 NXi y tiene una velocidad de crucero máxima de más de 200 ktas y una autonomía máxima de 900 millas náuticas.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos el vuelo hacia nuevas alturas. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha puesto en valor el talento colectivo de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia en aviación a nuestros clientes. Con una gama que abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones de alto rendimiento, hasta productos de misión especial, defensa y entrenamiento militar, Textron Aviation cuenta con el portafolio de productos de aviación más versátil y completo del mundo; su fuerza laboral ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de aviación general a nivel mundial. En más de 170 países, los clientes confían en nuestro legendario rendimiento, y en la fiabilidad y versatilidad que acompañan nuestra red global de servicio al cliente, pensada para ofrecer una experiencia de vuelo adaptable y accesible. Para obtener más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

