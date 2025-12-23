SpeakUp : seule startup à décrocher un investissement en direct lors du final de The Final Pitch Dubai

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--SpeakUp, l’application innovante de mise en relation propulsée par l’intelligence artificielle, lancée à Dubaï en avril 2025, a créé l’un des moments les plus mémorables de la saison sur The Final Pitch Dubai d’OSN, l’adaptation régionale du célèbre Shark Tank. Lors de l’épisode final diffusé le 15 décembre, SpeakUp s’est distinguée en devenant la seule startup de la saison à recevoir une offre d’investissement directe : un investisseur–jury a remis aux fondateurs, en direct à l’antenne, un accord SAFE, marquant un tournant historique pour la jeune entreprise.

Après leur passage sur scène, plusieurs jurés ont souligné le potentiel exceptionnel de SpeakUp à devenir une licorne, évoquant sa capacité à se développer rapidement, son adoption croissante par les utilisateurs et l’ampleur du marché qu’elle est prête à transformer.

SpeakUp comble l’une des lacunes opérationnelles les plus persistantes dans les industries de l’événementiel et des médias : l’absence d’une plateforme centralisée où les organisateurs peuvent publier leurs appels à intervenants, recevoir et gérer les candidatures, communiquer directement avec les talents et les intégrer directement à leur calendrier événementiel — le tout au sein d’un flux de travail fluide et cohérent.

Jusqu’à présent, les organisateurs étaient contraints de s’appuyer sur des groupes WhatsApp, des démarches manuelles et une multitude d’outils dispersés. SpeakUp révolutionne ce processus en offrant une solution unifiée, intelligente et propulsée par l’IA, permettant de gérer l’ensemble du cycle de recrutement et de réservation des talents de manière simple, rapide et transparente.

- Les organisateurs publient un événement ou une demande d’intervenant directement dans l’application

- Les intervenants postulent en un seul clic

- Toutes les réponses apparaissent dans une interface centralisée

- Organisateurs et intervenants communiquent via un chat intégré à l’application

- Les réservations sont finalisées grâce au système de calendrier intégré

Au-delà de la mise en relation, SpeakUp propose le Growth Marketplace — un écosystème offrant un accès à tarif préférentiel à des studios de podcast, des lieux de conférence, des photographes, vidéastes, monteurs, services de relations publiques et autres partenaires vérifiés. Cela positionne SpeakUp non seulement comme un moteur de mise en relation de talents, mais également comme une véritable couche opérationnelle complète pour les équipes événementielles, médiatiques et de production digitale à travers la région MENA.

Depuis le tournage en mai 2025, la plateforme a connu une expansion rapide, devenant l’un des produits event-tech à la croissance la plus rapide de la région. À la suite de l’émission, SpeakUp a obtenu un soutien supplémentaire d’un fonds de capital-risque basé à Dubaï via des négociations directes.

Aujourd’hui, les principaux investisseurs aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni estiment la valorisation de SpeakUp entre 50 et 60 millions de dollars, portée par sa courbe d’adoption, sa pertinence sur le marché et son empreinte en expansion. La plateforme a dépassé les 60 000 téléchargements, compte 41 000 utilisateurs enregistrés et a réalisé plus de 1 300 réservations d’intervenants réussies dans plus de 30 pays.

En tant que plateforme de mise en relation propulsée par une IA de nouvelle génération, redéfinissant l’infrastructure des talents digitaux dans la région MENA, SpeakUp n’en est qu’au début de son impact plus large.

Disponible sur iOS et Android, la plateforme permet des réservations et des communications fluides et intégrées.

La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

