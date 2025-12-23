Comera Financial Holdings, onderdeel van de Royal Group van Abu Dhabi, en SC Ventures kondigen strategische samenwerking aan om innovatie voor mkb's en daarbuiten te verkennen

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Comera Financial Holdings, onderdeel van de Royal Group van Abu Dhabi, en SC Ventures, ondertekenden een memorandum van overeenstemming waarin een strategische samenwerking werd aangekondigd om gezamenlijk nieuwe mogelijkheden te verkennen die zijn ontworpen om het mkb-segment te versterken. Het initiatief weerspiegelt een gedeelde visie om technologiegedreven financiële oplossingen te bevorderen die aansluiten bij de economische prioriteiten van de VAE en duurzame ontwikkeling in belangrijke sectoren ondersteunen.

Door deze samenwerking hebben Comera Financial Holdings en SCV verschillende gebieden geschetst waar hun gecombineerde expertise aanzienlijke waarde voor bedrijven kan creëren. Een belangrijke focus zal liggen op financiële oplossingen op maat voor bedrijven met uitgebreide mkb-netwerken. Deze kunnen innovaties in Supply Chain Finance, optimalisatie van werkkapitaal en sectorspecifieke financieringskaders omvatten. Door de groeiende fintech-platforms van Comera te combineren met de expertise van SC Ventures op het gebied van venture-building en kredietinformatie, willen beide organisaties oplossingen leveren die de bedrijfsveerkracht versterken en het marktconcurrentievermogen versnellen.

De organisaties zullen ook bredere strategische partnerschapsmogelijkheden onderzoeken, waaronder potentiële investeringen, co-creatie van nieuwe financiële modellen en een diepere coördinatie tussen geselecteerde bedrijfsinitiatieven. Deze aanpak is bedoeld om innovatie te stimuleren, afgestemde groei aan te moedigen en de levering van uitgebreide financiële oplossingen op schaal te ondersteunen.

Akhtar Saeed Hashmi, Managing Director en Group CEO van Comera Financial Holdings, zei: "Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in onze missie om toekomstgerichte financiële infrastructuur voor de VAE te bouwen. Door samen te werken met SC Ventures, streven we ernaar om innovatieve, digitaal aangedreven financieringsmodellen te introduceren die de groeiambities van zowel mkb's als grote ondernemingen ondersteunen."

Alex Manson, CEO van Standard Chartered Ventures, zei: "Bij SC Ventures bouwen we bedrijven die echte problemen oplossen. Door samen te werken met Comera kunnen we digitale infrastructuur co-creëren die mkb's de tools, inzichten en toegang geeft die ze nodig hebben om te gedijen in een door innovatie geleide economie".

Comera Financial Holdings en SC Ventures zullen de geïdentificeerde kansen blijven evalueren met als doel een langdurige samenwerking tot stand te brengen. Verdere updates zullen worden gedeeld naarmate de voortgang zich ontwikkelt.

Over SC Ventures

SC Ventures bouwt en investeert in baanbrekende ondernemingen in en buiten het bankwezen. SC Ventures van Standard Chartered biedt een platform voor organisaties om samen te werken en fintech-ecosystemen te creëren om de toekomst van de financiële wereld opnieuw vorm te geven.

Meer informatie vindt u op www.scventures.io en u kunt SC Ventures volgen op LinkedIn.

Over Comera Financial Holdings

Comera Financial Holdings, onderdeel van de Royal Group van Abu Dhabi, is een gediversifieerde fintech- en financiële dienstverleningsgroep die geïntegreerde oplossingen biedt voor betalingen, leningen, supply chain finance en digitale financiële infrastructuur, waardoor naadloze, conforme en schaalbare financiële ervaringen mogelijk zijn voor consumenten, mkb's en ondernemingen in de VAE en daarbuiten.

*Bron: AETOSWire