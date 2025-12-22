Führende Vertreter der chinesischen Industrie treffen sich in Jianshui, um den Wachstumskurs der Blaubeerbranche aufzuzeigen

JIANSHUI, China--(BUSINESS WIRE)--Die „Third Yunnan Blueberry Conference“ und die Veröffentlichungszeremonie des „Xinhua–Yunnan Honghe Blueberry Industry Development Index Report“ begannen am 19. Dezember im Kreis Jianshui in der autonomen Präfektur Honghe Hani und Yi im Südwesten der chinesischen Provinz Yunnan.

Die Konferenz hat Wissenschaftler, Experten, Unternehmensvertreter und Einkäufer aus ganz China angezogen, die sich hier versammelt haben, um Wege zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung der Blaubeerindustrie zu erkunden.

Während der dreitägigen Konferenz veranstalteten die Organisatoren zwei große Unterzeichnungszeremonien: eine Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Gründung des Yunnan Blueberry Research Institute und eine strategische Vereinbarung zur Verbesserung der finanziellen Unterstützung für die gesamte Industrie der Honghe-Blaubeeren. Außerdem wurden herausragende Organisationen und Einzelpersonen gewürdigt, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Blaubeersektors in Honghe geleistet haben.

Experten und Branchenführer tauschten sich eingehend über die Chancen und Herausforderungen der Branche sowie über Strategien zur Stärkung der Markenpflege aus, um ein qualitativ hochwertiges Wachstum zu fördern und Innovationen in der Blaubeerzüchtung voranzutreiben. Neben dem Hauptforum umfasste die Veranstaltung eine geschlossene Matchmaking-Session für die neue Erntesaison, ein Forum zur Hydrodüngemittel- und Substrattechnologie sowie eine spezielle Veranstaltung zur Investitionsförderung, mit Schwerpunkt auf der Lieferkette für Honghe-Blaubeeren.

Laut den auf der Konferenz vorgestellten Prognosen wird der weltweite Markt für Blaubeeren im Jahr 2025 voraussichtlich ein Volumen von über 32 Milliarden US-Dollar erreichen, was die starke Dynamik und das erhebliche Wachstumspotenzial widerspiegelt. Bis Ende 2024 hatte Chinas Gesamtanbaufläche für Blaubeeren 1,4 Millionen Mu (93 Tausend Hektar) überschritten, wodurch sich die Frucht von einem Nischenprodukt zu einem Mainstream-Konsumgut mit schnell wachsender Marktdurchdringung und steigender Kauffrequenz entwickelte.

Die Blaubeerindustrie in Honghe hat sich zu einem hervorragenden Wirtschaftszweig entwickelt. Dank der geografischen, klimatischen und technologischen Vorteile weisen Honghe-Blaubeeren bei wichtigen Qualitätsindikatoren wie Süße, Festigkeit und Anthocyangehalt hervorragende Werte auf, was ihre Wettbewerbsfähigkeit auf Premium-Märkten stärkt. Im Oktober 2025 überstieg die jährliche Blaubeerproduktion in Honghe 130.000 Tonnen, was etwa 16 Prozent der gesamten Blaubeerproduktion Chinas und 60 Prozent der Produktion in Yunnan entspricht. Damit zählt Honghe weiterhin zu den Regionen mit der höchsten Jahresproduktion im ganzen Land.

Mit Blick auf die Zukunft plant die Präfektur Honghe, ihr Geschäftsumfeld weiter zu optimieren, die Investitionskanäle entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erweitern und den Fortschritt hin zu einer groß angelegten, umweltfreundlichen und markenorientierten Blaubeerindustrie zu beschleunigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.