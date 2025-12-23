アブダビのロイヤル・グループ傘下のコメラ・ファイナンシャル・ホールディングスとSCベンチャーズ、中小企業をはじめとする様々な分野におけるイノベーション創出に向けた戦略的提携を発表

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アブダビのロイヤル・グループ傘下のコメラ・ファイナンシャル・ホールディングスとスタンダードチャータード（SV）ベンチャーズは、中小企業セグメントの強化を目的とした新たな機会を共同で模索するための戦略的提携に関する覚書（MOU）を締結しました。この取り組みは、UAEの経済的優先事項とも合致し、主要セクターにおける持続可能な開発を支援する、テクノロジーを活用した金融ソリューションを推進するという共通のビジョンを反映しています。

この提携を通じて、コメラ・ファイナンシャル・ホールディングスとSCベンチャーズは、両社の専門分野の強みを組み合わせることで企業に大きな価値を創出できる複数の分野を明らかにしました。特に、広範な中小企業ネットワークを持つ企業向けにカスタマイズされた金融ソリューションに重点的に取り組みます。これらには、サプライチェーンファイナンス、運転資本の最適化、業界固有の資金調達フレームワークにおけるイノベーションが含まれる可能性があります。コメラの拡大するフィンテックプラットフォームとSCベンチャーズのベンチャー育成および信用情報に関する専門知識を組み合わせることで、両社は事業のレジリエンスを強化し、市場競争力を加速させるソリューションの提供を目指します。

両社はまた、投資の可能性、新たな金融モデルの共創、特定の事業イニシアチブ間のより緊密な連携など、より広範な戦略的パートナーシップの機会を模索していきます。このアプローチは、イノベーションを推進し、成長との整合性を促進し、包括的な金融ソリューションの幅広い提供を支援することを目的としています。

コメラ・ファイナンシャル・ホールディングスのマネージングディレクター兼グループCEOであるアクター・サイード・ハシュミは、「今回の提携は、UAEの将来を見据えた金融インフラの構築という当社のミッションにおける重要な一歩となります。SCベンチャーズとの協力により、中小企業と大企業の双方の成長を支援する、革新的かつデジタルを活用した資金調達モデルの導入を目指します」と述べています。

SCベンチャーズのCEOであるアレックス・マンソンは、「SCベンチャーズでは、真の課題を解決する事業を構築しています。コメラとの提携により、イノベーション主導の経済において中小企業が成功するために必要なツール、洞察、そしてアクセスを提供するデジタルインフラを共創することが可能になります」と述べています。

コメラ・ファイナンシャル・ホールディングスとSCベンチャーズは、長期的な提携関係の構築を目指し、特定された機会を継続的に評価していきます。今後の進捗状況についても、最新情報が共有されます。

SCベンチャーズについて

SCベンチャーズは、銀行業界内外の画期的なベンチャー企業を育成し、それらへの投資を行っています。スタンダードチャータード傘下のSCベンチャーズは、金融の未来を再定義するため、組織が連携し、フィンテック エコシステムを共創するためのプラットフォームを提供しています。

詳細は、www.scventures.ioをご覧いただくか、LinkedInでSCベンチャーズをフォローしてください。

コメラ・ファイナンシャル・ホールディングスについて

アブダビのロイヤルグループ傘下のコメラ・ファイナンシャル・ホールディングスは、多角的なフィンテックおよび金融サービスを手掛けており、決済、融資、サプライチェーンファイナンス、デジタル金融インフラを網羅した統合ソリューションを提供しています。コメラは、UAE内外の消費者、中小企業、そして大企業に対し、シームレスでコンプライアンスに準拠した拡張性の高い金融体験を実現しています。

