阿布達比Royal Group旗下的Comera Financial Holdings與SC Ventures宣布達成策略性合作，共同探索中小企業及其他領域的創新

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比Royal Group旗下的Comera Financial Holdings與SC Ventures簽署合作備忘錄，宣布達成策略性合作，雙方將攜手探索旨在強化中小企業領域發展根基的全新機會。該措施彰顯出雙方的共同願景：推動技術驅動型金融解決方案的發展，以此契合阿拉伯聯合大公國的經濟發展重點，為關鍵產業的永續發展提供支撐。

透過此次合作，Comera Financial Holdings和SC Ventures明確了雙方優勢互補的多個領域，旨在為企業創造顯著價值。合作的一大重點是為擁有廣泛中小企業網路的企業客製化專屬金融解決方案。這其中可能涵蓋供應鏈金融創新、營運資金最佳化，以及產業專屬融資架構建置。透過將Comera不斷擴大的金融科技平台與SC Ventures在創業育成和信貸智慧分析領域的專業經驗累積相結合，雙方旨在推出能夠強化企業抗風險能力、提升市場競爭力的解決方案。

雙方還將探索更廣泛的策略性合作機會，包括潛在的投資合作、共同打造新型金融模型，以及在特定業務計畫上深化協調。這一合作模式旨在激發創新活力，推動協同發展，支援全面金融解決方案的規模化落地。

Comera Financial Holdings董事總經理兼集團執行長Akhtar Saeed Hashmi表示：「此次合作是我們為阿拉伯聯合大公國打造前瞻性金融基礎設施使命進程的重要一步。透過與SC Ventures攜手，我們希望推出創新的數位化融資模式，協助中小企業和大型企業達成自身的宏偉發展目標。」

Standard Chartered Ventures執行長Alex Manson評論道：「SC Ventures的核心使命是打造能夠解決實際問題的業務。與Comera Financial Holdings的合作使我們能夠共同建立數位化基礎設施，為中小企業提供在創新驅動型經濟中實現蓬勃發展所需的工具、洞察和融資通路。」

Comera Financial Holdings和SC Ventures將持續評估已明確的合作機會，目標是建立長期穩定的合作關係。相關進展將適時對外公布。

關於SC Ventures

SC Ventures專注於在銀行業及其他領域建構和投資具有突破性的創業專案。Standard Chartered旗下的SC Ventures提供了一個合作平台，協助各類機構合作共創金融科技生態系統，重塑金融產業的未來格局。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.scventures.io，並在LinkedIn上關注SC Ventures。

關於Comera Financial Holdings

阿布達比Royal Group旗下的Comera Financial Holdings是一家多元化金融科技與金融服務集團，提供涵蓋支付、信貸、供應鏈金融和數位金融基礎設施的整合式解決方案，為阿拉伯聯合大公國及其他地區的消費者、中小企業和大型企業打造順暢、符合法規且可擴充的金融體驗。

*來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。