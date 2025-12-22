Les dirigeants de l'industrie chinoise se réunissent à Jianshui pour définir la trajectoire de croissance du secteur de la myrtille

JIANSHUI, Chine--(BUSINESS WIRE)--La troisième conférence sur la myrtille du Yunnan et la cérémonie de lancement du « Rapport Xinhua-Yunnan Honghe sur l’indice de développement de l’industrie de la myrtille de Honghe » se sont déroulées le 19 décembre dans le comté de Jianshui, préfecture autonome Hani et Yi de Honghe, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine.

La conférence a attiré des universitaires, des experts, des représentants d'entreprises et des acheteurs venus de toute la Chine, réunis ici pour explorer les possibilités de promotion du développement de haute qualité de l'industrie de la myrtille.

Durant les trois jours de la conférence, les organisateurs ont préparé deux importantes cérémonies de signature : un accord de coopération pour la création conjointe de l’Institut de recherche sur la myrtille du Yunnan et un accord stratégique visant à renforcer le soutien financier à l’ensemble de la filière de la myrtille de Honghe. Des entreprises et des personnes ayant contribué de manière significative au développement de ce secteur ont également été mises à l’honneur.

Des experts et des chefs de file de l'industrie ont participé à des échanges approfondis sur les possibilités et les défis qui modèlent le secteur, les stratégies de renforcement de la marque pour stimuler une croissance de haute qualité, et l'innovation en matière de sélection des myrtilles. En marge du forum principal, l'événement proposait une séance de matchmaking à huis clos pour la nouvelle saison de récolte, un forum sur les technologies de l'eau, des engrais et des substrats, ainsi qu'un événement de promotion des investissements centré sur la filière des myrtilles de Honghe.

D’après les projections présentées lors de la conférence, le marché mondial de la myrtille devrait dépasser 32 milliards de dollars d’ici 2025, témoignant d’une forte dynamique et d’un potentiel de croissance important. Fin 2024, la superficie totale de myrtilles cultivées en Chine avait dépassé 1,4 million de mu (933 ha), transformant ainsi ce fruit, autrefois considéré comme un produit de niche haut de gamme, en un bien de consommation courante dont la part de marché et la fréquence d’achat augmentent rapidement.

La filière de la myrtille de Honghe s'est distinguée par ses performances exceptionnelles. Grâce à ses atouts géographiques, climatiques et technologiques, les myrtilles de Honghe affichent d'excellentes performances en termes de qualité, notamment pour sa douceur, sa fermeté et sa teneur en anthocyanes, renforçant ainsi sa compétitivité sur les marchés haut de gamme. En octobre 2025, la production annuelle de myrtilles de Honghe dépassait 130 000 tonnes, soit l'équivalent d'environ 16 % de la production totale chinoise et de 60 % de celle du Yunnan, la région devenant ainsi l'une des plus grandes productrices du pays.

Par la suite, la préfecture de Honghe prévoit d'optimiser davantage son environnement commercial, d'élargir les canaux d'investissement tout au long de la chaîne de valeur et d'accélérer la progression vers une industrie de la myrtille à plus grande échelle, plus respectueuse de l'environnement et à forte image de marque.

