Chinese industrieleiders komen in Jianshui bijeen om het groeipad van de bosbessensector in kaart te brengen

JIANSHUI, China--(BUSINESS WIRE)--De derde Yunnan Blueberry Conference en de uitgifteceremonie van de “Xinhua–Yunnan Honghe Blueberry Industry Development Index Report” gingen van start op 19 december in Jianshui County, Honghe Hani en Yi Autonomous Prefecture, in het zuidwesten van de Chinese provincie Yunnan.

De conferentie lokte geleerden, experts, bedrijfsvertegenwoordigers en inkopers uit heel China, die hier bijeenkwamen om wegen te verkennen voor het promoten van de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de bosbessenindustrie.

Tijdens de driedaagse conferentie hielden de organisatoren twee belangrijke ondertekeningsceremonies: een samenwerkingsakkoord om gezamenlijk het Yunnan Blueberry Research Institute op te richten, en een strategisch akkoord om financiële steun voor de volledige industriële keten van bosbessen uit Honghe te stimuleren.

