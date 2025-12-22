-

Eerste Cessna SkyCourier geleverd in Mexico, ter uitbreiding van de luchtvrachtcapaciteiten voor FlexCoah

First Cessna SkyCourier delivered into Mexico, expanding air freight capabilities for FlexCoah (Photo Credit: Textron Aviation)

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--De eerste Cessna SkyCourier in Mexico werd onlangs geleverd aan de cargotransportaanbieder FlexCoah. Dit toestel is bestemd voor gebruik door Altair, het luchtvaartfiliaal van het bedrijf. Het vliegtuig — een variant voor vrachtvervoer — zal de luchtvrachtcapaciteiten van het bedrijf in het hele land uitbreiden.

De Cessna SkyCourier is ontworpen en gemaakt door Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT).

“De combinatie van betrouwbaarheid, laadvermogen en missieflexibiliteit maakt de Cessna SkyCourier een krachtige asset voor operatoren die hun activiteiten willen uitbreiden maar tegelijk kostenefficiëntie willen behouden,” verklaart Lannie O’Bannion, senior vicevoorzitter Sales & Marketing.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

