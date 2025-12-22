Premier Cessna SkyCourier livré au Mexique et capacités de fret aérien accrues pour FlexCoah

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Le premier Cessna SkyCourier au Mexique a récemment été livré au fournisseur de transport de fret FlexCoah pour être utilisé par la filiale aéronautique de la société, Altair. L’avion, une variante cargo, renforcera les capacités de fret aérien de l’entreprise dans tout le pays.

Le Cessna SkyCourier est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE : TXT).

« La combinaison de fiabilité, de capacité de charge utile et de flexibilité des missions du Cessna SkyCourier en fait un véritable atout pour les compagnies qui cherchent à étendre leurs opérations tout en maintenant un bon rapport coût-efficacité », déclare Lannie O’Bannion, vice-présidente principale, ventes et marketing. « La livraison du Cessna SkyCourier à FlexCoah reflète le rôle croissant de l’avion dans la transformation de la logistique régionale. »

Créé en 2009 à Saltillo, au Mexique, FlexCoah est une entreprise de transport de marchandises reconnue à l'échelle nationale, spécialisée dans les services de fret long-courriers et locaux. Le nouveau Cessna SkyCourier rejoindra l’avion Cessna Caravan de la société pour soutenir les transports de fret à grande échelle, offrant aux clients une solution logistique fiable et flexible qui répond à leurs besoins en constante évolution.

« Notre société se consacre depuis des années au transport de marchandises en toute sécurité et de manière fiable sur la route. En ajoutant des avions à notre flotte, nous ouvrons également le ciel à nos clients », déclare Chava de las Fuentes, directrice générale de FlexCoah. « Cet investissement nous permet d’offrir des délais de livraison plus rapides, de nous connecter à de nouveaux marchés et de donner à nos clients la flexibilité de choisir entre le transport terrestre et aérien en fonction de leurs besoins. Il s’agit d’évoluer avec nos clients et de veiller à ce que nous continuions d’être leur partenaire logistique de confiance, que ce soit par voie routière ou aérienne. »

La présence du Cessna SkyCourier n'a cessé de s'étendre à travers le monde, avec de nouvelles annonces cette année, y compris la première livraison au Canada et la première commande de la Mongolie, entre autres. Cette tendance démontre l’adaptabilité de l’avion et la demande croissante dans diverses régions du monde et profils de mission.

À propos du Cessna SkyCourier

Le Cessna SkyCourier, un turbopropulseur bimoteur à voilure haute, offre une combinaison de performances et de coûts d'exploitation réduits pour les opérateurs de fret aérien, de navetteurs et de missions spéciales.

La version cargo est dimensionnée pour accueillir jusqu'à trois conteneurs d'expédition LD3 offrant une impressionnante capacité de charge utile de 6 000 livres. La version 19 passagers comprend des portes pour l'équipage et les passagers permettant un embarquement en douceur, ainsi que de grands hublots en cabine pour la lumière naturelle et la vue. Les deux configurations offrent un ravitaillement en carburant sous pression en un seul point favorisant des rotations plus rapides.

Le SkyCourier est propulsé par deux turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montés sur les ailes et équipé de l'hélice McCauley C779, hélice quadripale en aluminium robuste et fiable de 110 pouces, avec rotation totale des pales et pas réversible, conçue pour améliorer les performances de l'avion tout en transportant d'énormes charges. Le SkyCourier est équipé de l'avionique Garmin G1000 NXi atteignant une vitesse de croisière maximale de plus de 200 ktas et un rayon d'action maximal de 900 milles nautiques.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons les voyages aériens. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. permet aux talents collectifs de ses marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir à ses clients la meilleure expérience d’aviation. Avec sa gamme exhaustive, couvrant les avions d’affaires, les turbopropulseurs, les pistons hautes performances, les missions spéciales, les produits d’entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et s’appuie sur une main-d’œuvre ayant produit plus de la moitié de tous les appareils d’aviation générale dans le monde. Nos clients, issus de plus de 170 pays, comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour offrir des vols abordables et flexibles. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.textron.com.

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour. Ces déclarations sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter : les changements dans les réglementations ou les politiques gouvernementales sur l'exportation et l'importation de nos produits ; la volatilité de l'économie mondiale ou les changements dans les conditions politiques mondiales qui ont un impact négatif sur la demande de nos produits; et les risques liés à nos activités internationales, y compris l'établissement et l'entretien d'installations dans des endroits à travers le monde et en s'appuyant sur des partenaires de coentreprise, des sous-traitants, des fournisseurs, des représentants, des consultants et d'autres partenaires commerciaux en relation avec les affaires internationales, y compris dans les pays émergents.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.