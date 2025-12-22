-

Consegnato in Messico il primo Cessna SkyCourier, ampliando così le capacità di trasporto aereo per FlexCoah

original First Cessna SkyCourier delivered into Mexico, expanding air freight capabilities for FlexCoah (Photo Credit: Textron Aviation)

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Il primo Cessna SkyCourier in Messico è stato recentemente consegnato al fornitore di trasporti merci FlexCoah per l'utilizzo da parte della controllata aeronautica dell'azienda, Altair. Il velivolo, una variante di aereo da trasporto, amplierà le capacità di trasporto aereo dell'azienda in tutto il Paese.

Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT).

“La combinazione di affidabilità, capacità di carico utile e flessibilità di missione del Cessna SkyCourier lo rende un potente strumento per gli operatori che intendono ampliare le proprie operazioni pur mantenendo l'efficienza dei costi”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior, Vendite e Marketing.

