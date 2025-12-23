阿布扎比Royal Group旗下的Comera Financial Holdings与SC Ventures宣布达成战略合作，共同探索中小企业及其他领域的创新

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比Royal Group旗下的Comera Financial Holdings与SC Ventures签署谅解备忘录，宣布达成战略合作，双方将携手探索旨在夯实中小企业领域发展根基的全新机遇。该举措彰显出双方的共同愿景：推动技术驱动型金融解决方案的发展，以此契合阿联酋的经济发展重点，为关键行业的可持续发展提供支撑。

通过此次合作，Comera Financial Holdings和SC Ventures明确了多个合作方向，依托双方的专业优势为企业创造显著价值。合作的一大重点是为拥有广泛中小企业网络的企业定制专属金融解决方案。这其中可能涵盖供应链金融创新、营运资金优化，以及行业专属融资框架搭建。通过将Comera不断拓展的金融科技平台与SC Ventures在创业项目孵化和信贷智能分析领域的专业积淀相结合，双方旨在推出能够增强企业抗风险能力、提升市场竞争力的解决方案。

双方还将探索更广泛的战略合作机遇，包括潜在的投资合作、联合打造新型金融模型，以及在特定业务计划上深化协调。这一合作模式旨在激发创新活力，推动协同发展，支持全面金融解决方案的规模化落地。

Comera Financial Holdings董事总经理兼集团首席执行官Akhtar Saeed Hashmi表示：“此次合作是我们为阿联酋打造前瞻性金融基础设施使命进程的重要一步。通过与SC Ventures携手，我们希望推出创新的数字化融资模式，助力中小企业和大型企业实现自身的宏伟发展目标。”

Standard Chartered Ventures首席执行官Alex Manson评论道：“SC Ventures的核心使命是打造能够解决实际问题的业务。与Comera Financial Holdings的合作使我们能够共同搭建数字化基础设施，为中小企业提供在创新驱动型经济中实现蓬勃发展所需的工具、洞察和融资渠道。”

Comera Financial Holdings和SC Ventures将持续评估已明确的合作机遇，目标是建立长期稳定的合作关系。相关进展将适时对外公布。

关于SC Ventures

SC Ventures专注于在银行业及其他领域孵化和投资具有突破性的创业项目。Standard Chartered旗下的SC Ventures搭建了一个合作平台，助力各类机构协作共创金融科技生态系统，重塑金融行业的未来格局。

如需了解更多信息，请访问www.scventures.io，并在LinkedIn上关注SC Ventures。

关于Comera Financial Holdings

阿布扎比Royal Group旗下的Comera Financial Holdings是一家多元化金融科技与金融服务集团，提供涵盖支付、信贷、供应链金融和数字金融基础设施的一体化解决方案，为阿联酋及其他地区的消费者、中小企业和大型企业打造无缝、合规且可扩展的金融体验。

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。