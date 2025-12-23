Comera Financial Holdings, filiale du Royal Group d’Abou Dhabi, et SC Ventures s’unissent pour révolutionner le financement des PME et stimuler l’innovation

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Comera Financial Holdings, filiale du Royal Group d’Abou Dhabi, et SC Ventures ont signé un protocole d’entente (MoU) annonçant une collaboration stratégique visant à explorer conjointement de nouvelles opportunités destinées à renforcer le segment des PME. Cette initiative reflète une vision commune pour faire progresser des solutions financières axées sur la technologie, en adéquation avec les priorités économiques des Émirats arabes unis et en soutien au développement durable dans des secteurs clés.

Dans le cadre de cette collaboration, Comera Financial Holdings et SCV ont identifié plusieurs domaines dans lesquels la mise en commun de leurs expertises peut créer une valeur significative pour les entreprises. L’un des axes majeurs portera sur des solutions financières adaptées aux entreprises disposant de vastes réseaux de PME. Celles-ci pourront inclure des innovations en matière de financement de la chaîne d’approvisionnement, d’optimisation du fonds de roulement et de cadres de financement sectoriels. En associant les plateformes fintech en forte croissance de Comera au savoir-faire de SC Ventures dans la création d’entreprises et d’intelligence de crédit, les deux organisations entendent développer des solutions capables de renforcer la résilience des entreprises et d’améliorer durablement leur compétitivité.

Les organisations exploreront également des opportunités de partenariat stratégique plus larges, incluant d’éventuels investissements, la co-création de nouveaux modèles financiers et une coordination renforcée autour de certaines initiatives commerciales ciblées. Cette approche vise à stimuler l’innovation, à favoriser une croissance alignée et à soutenir le déploiement de solutions financières complètes à grande échelle.

Akhtar Saeed Hashmi, Directeur général et PDG de Comera Financial Holdings, a déclaré : « Cette collaboration constitue une avancée majeure dans notre ambition de développer une infrastructure financière moderne, résiliente et tournée vers l’avenir pour les Émirats arabes unis. En nous associant à SC Ventures, nous entendons déployer des modèles de financement innovants, portés par les technologies numériques, capables de répondre aux besoins évolutifs des PME comme des grandes entreprises, et de soutenir durablement leurs stratégies de croissance dans un environnement économique en constante transformation ».

Pour sa part, Alex Manson, PDG de Standard Chartered Ventures, a souligné : « Chez SC Ventures, notre vocation est de créer et de développer des entreprises qui apportent des solutions concrètes à des enjeux réels. Le partenariat avec Comera nous offre l’opportunité de co-concevoir une infrastructure numérique robuste et évolutive, capable de doter les PME des outils, des analyses et de l’accès nécessaires pour se développer durablement et prospérer au sein d’une économie guidée par l’innovation ».

Comera Financial Holdings et SC Ventures continueront d’évaluer les opportunités identifiées dans l’objectif d’établir une collaboration à long terme. D’autres mises à jour seront communiquées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

À propos de SC Ventures

SC Ventures développe et investit dans des entreprises innovantes et de rupture, dans le secteur bancaire et au-delà. SC Ventures, entité de Standard Chartered, offre une plateforme permettant aux organisations de collaborer et de co-créer des écosystèmes fintech afin de réinventer l’avenir de la finance.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.scventures.io et suivre SC Ventures sur LinkedIn.

À propos de Comera Financial Holdings

Comera Financial Holdings, filiale du Royal Group d’Abou Dhabi, est un groupe diversifié de fintech et de services financiers qui propose des solutions intégrées couvrant les paiements, le crédit, le financement de la chaîne d’approvisionnement et les infrastructures financières numériques. Le groupe permet ainsi des expériences financières fluides, conformes et évolutives pour les particuliers, les PME et les entreprises, aux Émirats arabes unis et au-delà.

