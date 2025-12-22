Líderes de la industria china se reúnen en Jianshui para impulsar el crecimiento del sector del arándano

JIANSHUI, China--(BUSINESS WIRE)--La Tercera Conferencia de Arándanos de Yunnan y la ceremonia de presentación del "Xinhua–Yunnan Honghe Blueberry Industry Development Index Report" (Informe del índice de desarrollo de la industria del arándano de Xinhua–Yunnan Honghe) se inauguraron el 19 de diciembre en el distrito de Jianshui, en la prefectura autónoma de Honghe Hani y Yi, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China.

La conferencia ha reunido a académicos, expertos, representantes empresariales y compradores de toda China con el objetivo de analizar y debatir vías destinadas a impulsar el crecimiento y el desarrollo de alta calidad del sector del arándano.

Durante los tres días de duración del evento, los organizadores celebraron dos importantes actos de firma: un acuerdo de cooperación para la creación conjunta del Instituto de Investigación del Arándano de Yunnan y un acuerdo estratégico orientado a reforzar el apoyo financiero a toda la cadena industrial del arándano de Honghe.

