Hisense rejoint le HEVC Advance Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, leader mondial dans le domaine des licences de pool de brevets pour codecs vidéo, a annoncé aujourd’hui que Hisense Group Holdings Co., Ltd. a rejoint le HEVC Advance Patent Pool en tant que détenteur de licence. Hisense rejoint ainsi les derniers arrivants dans les pools de brevets Access Advance, parmi lesquels Xiaomi, MSI, Transsion, et renforce ses relations avec Huawei, HP et Sharp.

Hisense, dont le siège social est situé à Qingdao, en Chine, est l’un des plus grands fabricants de téléviseurs au monde, avec une présence mondiale couvrant l’Asie, l’Europe, les Amériques et au-delà. Les produits de la société sont commercialisés dans plus de 160 pays et régions à travers le monde.

« Nous sommes ravis d’accueillir Hisense au sein du HEVC Advance Patent Pool », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « Cet accord est le fruit d’un engagement intensif entre nos équipes sur une période considérable. La décision de Hisense de rejoindre le pool reflète la reconnaissance du fait que des solutions de licence transparentes et efficaces profitent à la fois aux innovateurs et aux opérateurs dans l’écosystème des technologies vidéo. »

En rejoignant le HEVC Advance Patent Pool, Hisense accède à des dizaines de milliers de brevets essentiels nécessaires à la mise en œuvre de la norme HEVC/H.265 par le biais d’un accord de licence unique. Ce pool offre une couverture mondiale complète à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

« La participation de Hisense renforce le HEVC Advance Patent Pool et souligne notre dynamique continue dans le secteur de l’électronique grand public », ajoute Peter Moller. « Nous nous réjouissons à l’idée d’une relation fructueuse avec l’équipe Hisense. »

À propos d’Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les opérateurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 4 500 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. En décembre 2025, Access Advance a acquis le programme HEVC/VVC de Via LA, désormais baptisé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.