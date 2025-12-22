Nanhua Singapore、ICEフューチャーズ・シンガポールおよびICEクリア・シンガポールに取引所・清算会員として加盟

シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- テクノロジーおよびデータの世界的な大手プロバイダーであるインターコンチネンタル取引所（NYSE: ICE）は、Nanhua Singapore Pte. Ltd.（Nanhua Singapore）がICEフューチャーズ・シンガポールおよびICEクリア・シンガポールの会員となったことを発表しました。これにより、Nanhua Singaporeは、自社取引および顧客取引の双方について、取引および清算を行うことが可能になります。

「シンガポールにおいてICEに参加できることをうれしく思います。会員となることで、Nanhua Singaporeは取引およびグローバル清算の機能を強化し、国際市場における機会を顧客に提供できるようになります。この会員資格は、顧客の進化するニーズに応える、信頼性と効率性の高いサービスを提供するという当社のコミットメントを示すものです。今後も、顧客のグローバルな成長を支援する中で、ICEとの連携を一層深めていくことを楽しみにしています」と、Nanhua Singaporeの最高経営責任者（CEO）であるZheng Peiyuan氏は述べています。

「シンガポールにおいてNanhuaをICEに迎えることができ、大変うれしく思います。当社は引き続き地域市場と緊密に連携し、アジアの国内外の参加者が、グローバル市場およびリスク管理ツールへアクセスできるよう支援していきます」と、ICEフューチャーズ・シンガポールおよびICEクリア・シンガポールの社長兼COOであるマリア・レバンティは述べています。

ICEは、20年以上にわたりシンガポールに拠点を構えています。ICEフューチャーズ・シンガポールが提供するエネルギー、外国為替、株式デリバティブおよびデジタル資産の各契約は、ミニおよびマイクロサイズを含むさまざまなヘッジ手段を提供し、顧客のリスク管理を支援しています。

取引可能な商品一覧については www.ice.com/futures-singapore を、清算会員に関する情報については www.ice.com/clear-singapore をご覧ください。

インターコンチネンタル取引所について

インターコンチネンタル取引所 （NYSE: ICE）は、デジタル・ネットワークを設計、構築、運営して人々に取引機会を提供しているフォーチュン500企業です。当社は、主要な資産クラスにわたって、金融テクノロジーとデータサービスを提供し、お客さまは、透明性と効率性を高める基幹業務用ワークフロー・ツールを利用できます。また、ICEが運営する先物、株式、オプションに関する 取引所 （ ニューヨーク証券取引所 を含む）や 清算機関 は、人々の投資、資金調達、リスク管理を支援しています。当社は、エネルギー・環境製品の取引および清算のために、世界最大級の市場を提供しています。当社の債券、 データサービス と執行能力は、情報、分析、プラットフォームを提供し、お客さまがプロセスを合理化し、機会を活用できるよう支援します。 ICEモーゲージ・テクノロジー では、初期の消費者エンゲージメントからローンの組成、クロージング、登録、そしてサービシングにおける長期的な関係に至るまで、米国の住宅金融を変革しています。これによりICEは、業界の変革、合理化、自動化に取り組み、お客さまに取引機会を提供しています。

ICEと関連会社の商標には、Intercontinental Exchange、ICE、ICEのブロックのデザイン、NYSE、New York Stock Exchangeがあります。インターコンチネンタル取引所と関連会社のその他の商標と知的財産権に関する情報については、 こちら をご覧ください。EUパッケージ型リテール投資商品及び保険ベース投資商品規則の対象となる特定の商品の重要情報文書は、当該取引所のウェブサイトの「主要情報文書（KIDS）」のセクションで閲覧できます。

1995年民事証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー声明－本プレスリリースにおけるICEの事業に関する記述で歴史的事実でないものは、リスクと不確実性を含む「将来見通しに関する記述」です。実際の結果が将来見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となる可能性のあるその他のリスクと不確実性の説明については、ICEの証券取引委員会（SEC）への提出書類を参照してください。これには、2025年2月6日にSECに提出された2024年12月31日終了年度に関する10-KフォームによるICEの年次報告書に記載されたリスク要因が含まれますが、これに限定されません。

カテゴリー：取引所

配信元：インターコンチネンタル取引所

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。