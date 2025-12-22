Hisense tritt dem HEVC Advance Patentpool bei

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, weltweit führend im Bereich der Lizenzierung von Video-Codec-Patentpools, gab heute bekannt, dass Hisense Group Holdings Co., Ltd. dem HEVC Advance Patent Pool als Lizenznehmer beigetreten ist. Hisense schließt sich den jüngsten Neuzugängen zu den Access Advance-Patentpools an, darunter Xiaomi, MSI, Transsion, und baut seine Beziehungen zu Huawei, HP und Sharp aus.

Hisense mit Hauptsitz in Qingdao, China, ist einer der weltweit größten Fernsehhersteller mit einer globalen Präsenz in Asien, Europa, ganz Amerika und darüber hinaus. Die Produkte des Unternehmens erreichen Verbraucher in mehr als 160 Ländern und Regionen weltweit.

„Wir freuen uns, Hisense im HEVC Advance Patent Pool willkommen zu heißen“, sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. „Diese Vereinbarung ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit unserer Teams über einen beachtlichen Zeitraum hinweg. Die Entscheidung von Hisense, dem Pool beizutreten, spiegelt die Erkenntnis wider, dass transparente, effiziente Lizenzierungslösungen sowohl für Innovatoren als auch für Implementierer im gesamten Ökosystem der Videotechnologie von Vorteil sind.“

Durch den Beitritt zum HEVC Advance Patent Pool erhält Hisense Zugang zu Zehntausenden von wichtigen Patenten, die für die Umsetzung des HEVC/H.265-Standards erforderlich sind, und zwar über eine einzige Lizenzvereinbarung. Der Pool bietet umfassende globale Abdeckung zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (FRAND).

„Die Beteiligung von Hisense stärkt den HEVC Advance Patent Pool und unterstreicht unsere fortgesetzte Dynamik im Bereich der Unterhaltungselektronik“, fügte Moller hinzu. „Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit mit dem Hisense-Team.“

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung unverzichtbarer Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl den Inhabern als auch den Anwendern der Patente einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie benötigt werden. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für die Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance-Pool teilnehmen als auch am VVC Advance-Pool. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Im Dezember 2025 erwarb Access Advance das HEVC/VVC-Programm von Via LA, das nun unter dem Namen VCL Advance (Video Codec Licensing) bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.