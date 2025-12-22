Axelspace：與Pale Blue, Inc.簽署在軌示範服務合約的公告

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於「讓太空變得觸手可及」的領先微衛星公司Axelspace Corporation (“Axelspace”)已與小型衛星推進器（引擎）研發、製造和銷售企業Pale Blue Inc. (“Pale Blue”)簽署在軌示範服務協議，具體詳情如下。

Axelspace憑藉AxelLiner業務推出了名為「AxelLiner實驗室」(AL Lab)的全新服務，該服務專為太空元件的在軌示範而設計。

根據本合約，Pale Blue研發的快速啟動霍爾推進器計畫於2027年進行在軌示範。

然而，由於在軌示範任務的機會不穩定，且從任務選定到最終發射的流程冗長，往往需要數年時間，因此短期內進行在軌示範被公認為一項重大挑戰。

在此背景下，包括太空策略基金(Space Strategic Fund)在內的政府機構所推行的太空政策將建立本土衛星供應鏈列為核心優先事項。由此，日本本土創新衛星元件的及時在軌示範需求正不斷成長。

為攻克在軌示範領域存在的這些挑戰，Axelspace充分利用AxelLiner所具備的短週期研發優勢和量產能力，量身打造了契合此類特殊需求的服務。

Pale Blue共同創辦人兼執行長Jun Asakawa評論道：

我們非常榮幸能與Axelspace簽署示範合約，於2027年對我們的小巧型霍爾推進器「PBH-100」進行在軌示範。我們將在太空中驗證該產品的核心特性——高推力、高比衝和快速啟動效能。透過此次示範，我們希望進一步深化與Axelspace在推進系統研發和製造方面建立的密切合作關係，並為小型衛星市場的發展貢獻力量。

https://pale-blue.co.jp/

Axelspace Corporation總裁兼執行長Yuya Nakamura評論道：

我們欣然宣布與Pale Blue達成協議，利用我們專屬的AxelLiner實驗室平台，為其小巧型霍爾推進器執行關鍵的在軌示範和技術驗證。透過提供快速入軌通道，以及結合我們自身身為衛星元件使用者所累積的豐富專業知識，我們正積極支援Pale Blue加快全球業務擴張。

完整新聞稿可在此查看：https://www.axelspace.com/news/paleblue/

