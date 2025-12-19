TomaGold reçoit un paiement en espèces de 1 000 000 $

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que, suite à ses communiqués de presse du 16 juin, 11 juillet, 18 juillet et 22 octobre 2025 concernant la cession de ses propriétés en propriété exclusive Hazeur, Monster Lake Est et Monster Lake Ouest (les « propriétés ») à Northern Superior Resources Inc. (« Northern Superior »), la Société a reçu un paiement final en espèces de 1 000 000 $ de la part d’IAMGOLD Corporation, qui a récemment fait l’acquisition de Northern Superior.

« Nous sommes heureux de recevoir ces fonds additionnels non dilutifs, qui nous permettront de poursuivre et d’intensifier nos activités d’exploration sur nos projets à Chibougamau en 2026 », a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold.

TomaGold conserve une redevance nette de fonderie de 2,0 % (RNF) sur toute la production minérale des propriétés. IAMGOLD Corporation a le droit de racheter la moitié (1,0 %) de la RNF à tout moment moyennant un paiement unique en espèces de 1 000 000 $.

À propos de TomaGold

TomaGold Corp. (TSXV: LOT, OTCPK: TOGOF) est une société minière junior canadienne qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux et de métaux de base à fort potentiel, principalement axés sur l'or et le cuivre au Québec et en Ontario. Les principaux actifs de la Société sont situés dans le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec, où elle détient le projet d'or-cuivre-argent Obalski et des options sur 12 autres propriétés, dont les projets Mine Berrigan, Radar, David et Dufault. TomaGold détient également une participation de 24,5 % dans une coentreprise sur la propriété aurifère Baird, près du camp minier de Red Lake, en Ontario. De plus, la Société possède des projets de lithium et d'éléments de terres rares (ETR) dans la région de la Baie James, stratégiquement situés à proximité d'importantes découvertes récentes.

