Parse Biosciences e Codebreaker Labs collaborano per l'applicazione della profilazione cellulare dell'intero trascrittoma e della genomica causale su larga scala

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni scalabili e accessibili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato una collaborazione con Codebreaker Labs mirata a sviluppare e convalidare una rivoluzionaria piattaforma in grado di testare in parallelo migliaia di varianti genetiche e di misurarne gli effetti con risoluzione a livello di singola cellula. Combinando la piattaforma di biologia sintetica e le capacità di ingegneria delle varianti targate Codebreaker con la scalabilità e l'accessibilità della tecnologia Evercode™ di Parse, la partnership mira a generare i dati causali sempre più ambiti dagli sviluppatori AI, dai team di ricerca farmacologica e dai ricercatori clinici.

