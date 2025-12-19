Parse Biosciences e Codebreaker Labs collaborano per l'applicazione della profilazione cellulare dell'intero trascrittoma e della genomica causale su larga scala
La collaborazione coniuga una solida piattaforma di biologia sintetica con il sequenziamento di singole cellule su larga scala, per superare gli storici ostacoli nella mappatura delle varianti
SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni scalabili e accessibili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato una collaborazione con Codebreaker Labs mirata a sviluppare e convalidare una rivoluzionaria piattaforma in grado di testare in parallelo migliaia di varianti genetiche e di misurarne gli effetti con risoluzione a livello di singola cellula. Combinando la piattaforma di biologia sintetica e le capacità di ingegneria delle varianti targate Codebreaker con la scalabilità e l'accessibilità della tecnologia Evercode™ di Parse, la partnership mira a generare i dati causali sempre più ambiti dagli sviluppatori AI, dai team di ricerca farmacologica e dai ricercatori clinici.
