Axelspace：与Pale Blue, Inc.签署在轨演示服务合同的公告

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于“让太空变得触手可及”的领先微卫星公司Axelspace Corporation (“Axelspace”)已与小型卫星推进器（发动机）研发、制造和销售企业Pale Blue Inc. (“Pale Blue”)签署在轨演示服务协议，具体详情如下。

Axelspace依托AxelLiner业务推出了名为“AxelLiner实验室”(AL Lab)的全新服务，该服务专为太空组件的在轨演示而设计。

根据本合同，Pale Blue研发的快速启动霍尔推进器计划于2027年进行在轨演示。

然而，由于在轨演示任务的机会不稳定，且从任务选定到最终发射的流程冗长，往往需要数年时间，因此短期内进行在轨演示被公认为一项重大挑战。

在此背景下，包括太空战略基金(Space Strategic Fund)在内的政府机构所推行的太空政策将建立本土卫星供应链列为核心优先事项。由此，日本本土创新卫星组件的及时在轨演示需求正不断增长。

为攻克在轨演示领域存在的这些挑战，Axelspace充分利用AxelLiner所具备的短周期研发优势和量产能力，量身打造了契合此类特殊需求的服务。

Pale Blue联合创始人兼首席执行官Jun Asakawa评论道：

我们非常荣幸能与Axelspace签署演示合同，于2027年对我们的紧凑型霍尔推进器“PBH-100”进行在轨演示。我们将在太空中验证该产品的核心特性——高推力、高比冲和快速启动性能。通过此次演示，我们希望进一步深化与Axelspace在推进系统研发和制造方面建立的紧密合作关系，并为小型卫星市场的拓展做出贡献。

https://pale-blue.co.jp/

Axelspace Corporation总裁兼首席执行官Yuya Nakamura评论道：

我们很高兴宣布与Pale Blue达成协议，利用我们专属的AxelLiner实验室平台，为其紧凑型霍尔推进器开展关键的在轨演示和技术验证。通过提供快速入轨通道，以及结合我们自身作为卫星组件用户所积累的丰富专业知识，我们正积极支持Pale Blue加速全球业务扩张。

完整新闻稿可在此查看：https://www.axelspace.com/news/paleblue/

