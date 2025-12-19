Parse Biosciences y Codebreaker Labs lanzan una plataforma innovadora para el análisis de células individuales a gran escala

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, proveedor líder de soluciones escalables y accesibles de secuenciación de células individuales, anunció hoy una colaboración con Codebreaker Labs para desarrollar y validar una plataforma revolucionaria capaz de probar miles de variantes genéticas en paralelo y medir sus efectos a nivel de célula individual. Al combinar la plataforma de biología sintética y la capacidad de ingeniería de variantes de Codebreaker con la escala y accesibilidad de la tecnología Evercode™ de Parse, la colaboración busca generar datos causales cada vez más demandados por desarrolladores de inteligencia artificial, equipos de descubrimiento de fármacos e investigadores clínicos.

Los estudios genómicos actuales dependen principalmente de datos observacionales, es decir, de variantes que aparecen en grandes poblaciones. Sin embargo, las variantes raras y privadas —que a menudo se observan solo en un individuo o una familia— son casi imposibles de estudiar con este enfoque, ya que existen muy pocos portadores para obtener conclusiones estadísticamente significativas. Como resultado, incluso los modelos más avanzados entrenados con conjuntos de datos observacionales presentan puntos ciegos frente a este tipo de variantes.

La nueva plataforma aborda esta limitación mediante la ingeniería de variantes a gran escala y la medición de su impacto en células humanas, lo que permite generar datos causales que los conjuntos de datos observacionales no pueden producir. Al integrar este enfoque con un ensayo de células individuales de alto rendimiento, se garantiza que tanto la generación de variantes como la lectura fenotípica operen con el mismo nivel de escalabilidad, lo que permite a ambas tecnologías avanzar más profundamente en el estudio de las variantes raras.

Esta colaboración abre nuevas oportunidades para la industria biofarmacéutica y la medicina de precisión. Los investigadores podrán generar datos causales, los profesionales de la salud accederán a nuevos mapas funcionales para interpretar genomas y los equipos de inteligencia artificial podrán aprovechar conjuntos de datos de alta dimensión para desarrollar modelos más precisos.

“Estamos entusiasmados de trabajar con Parse en esta plataforma verdaderamente innovadora”, afirmó Ryan Gill, PhD, director ejecutivo y cofundador de Codebreaker Labs. “Juntos, impulsamos una nueva clase de datos genómicos con el potencial de transformar la interpretación de genomas completos, el descubrimiento y la validación de objetivos terapéuticos, e incluso el diseño de ensayos clínicos de precisión”.

“Nos complace que nuestra tecnología se aplique en un proyecto de esta relevancia”, señaló Charlie Roco, PhD, director de Tecnología y cofundador de Parse Biosciences. “Al combinar nuestra plataforma escalable de análisis de células individuales con las bibliotecas de variantes diseñadas por Codebreaker, podemos crear una plataforma integrada que determine de manera experimental cómo miles de variantes influyen en el desarrollo y la progresión de enfermedades, y cómo estas variantes raras podrían abordarse de forma más eficaz en el ámbito clínico”.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa global de las ciencias de la vida cuya misión es acelerar el avance de la salud humana y la investigación científica. Al brindar a los investigadores la posibilidad de realizar secuenciación de células individuales con una escala y una facilidad sin precedentes, su enfoque pionero ha permitido descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunológico. Para más información, visite parsebiosciences.com.

Acerca de Codebreaker Labs

Codebreaker Labs desarrolla una nueva clase de datos para la genómica mediante el mapeo empírico a gran escala de los efectos funcionales de las variantes. De este modo, la empresa avanza desde la asociación hasta la causalidad en la biología humana. Su plataforma para programar biología a escala, junto con el fenotipado de células individuales, genera datos experimentales de referencia sobre los efectos de las variantes, lo que acelera el conocimiento biológico y el desarrollo de inteligencia artificial genómica basada en datos. Para más información o consultas sobre colaboración, visite codebreakerlabs.io o escriba a partners@codebreakerlab.io.

