Parse Biosciences和Codebreaker Labs达成合作，规模化应用全转录组单细胞测序分析与因果基因组学技术

本次合作将强大的合成生物学平台与大规模单细胞测序技术相结合，以攻克变异定位领域长期存在的难题

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可扩展且易于获取的单细胞测序解决方案的领先提供商Parse Biosciences今日宣布与Codebreaker Labs达成合作，双方将联合开发并验证一款突破性平台。该平台可同时检测数千种基因变异，并在单细胞分辨率下测量变异产生的影响。通过结合Codebreaker的合成生物学平台和变异工程能力，以及Parse的Evercode™技术的规模化优势与易获取特性，本次合作旨在生成AI开发者、药物研发团队和临床研究人员日益寻求的因果关系数据。

当前的基因组学研究严重依赖观测数据，也就是在大规模人群中出现的变异。但罕见变异和个体特异性变异（这类变异往往仅出现在单一个体或单个家族中）几乎无法通过这种方式开展研究，原因在于携带此类变异的个体数量过少，无法得出具备统计学意义的结论。这就导致即便是基于观测数据集训练出的最先进模型，也会在这类罕见变异的研究中存在盲区。

这款全新平台通过规模化构建变异模型、测量变异在人类细胞中产生的影响，攻克了上述局限性，能够生成观测数据集无法提供的因果标注信息。同时，该平台结合高通量单细胞检测技术，确保变异构建与表型读数均具备同等水平的可扩展性，使相关技术组合能更深入探索罕见变异研究领域。

本次合作对生物制药与精准医疗领域具有广泛意义。研究人员将能够生成因果关系数据，临床医生将可获取用于解读基因组的全新功能图谱，AI团队则能够利用高维度数据集构建更精准的模型。

Codebreaker Labs首席执行官兼联合创始人Ryan Gill博士表示：“我们非常高兴能与Parse携手打造这款开创性平台。双方将共同开拓全新类型的基因组学数据，这类数据有望影响全基因组解读、靶点发现和验证，甚至精准临床试验设计。”

Parse Biosciences首席技术官兼联合创始人Charlie Roco博士表示：“我们很欣慰看到公司技术能够助力这项意义重大的研究工作。通过将我们的可扩展单细胞测序平台与Codebreaker的工程化变异库相结合，双方能够打造一个统一的平台，通过实验确定数千种变异如何影响疾病状态和进展，以及这些罕见变异如何在临床环境中得到更有效的治疗。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。如需了解更多信息，请访问parsebiosciences.com

关于Codebreaker Labs

Codebreaker Labs正致力于开拓全新类型的基因组学数据，通过规模化实证定位变异产生的功能影响，推动人类生物学研究从关联分析迈向因果分析。Codebreakers的规模化生物编程平台结合单细胞表型分析技术，能够生成变异影响的实验基准数据，助力提升生物学研究深度，同时推动数据驱动型基因组学AI技术的发展。如需了解更多信息或洽谈合作，请访问codebreakerlabs.io，或发送电子邮件至partners@codebreakerlab.io。

