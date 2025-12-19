Parse Biosciences和Codebreaker Labs達成合作，規模化應用全轉錄組單細胞定序分析與因果基因組學技術

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴充且易於取得的單細胞定序解決方案的領導廠商Parse Biosciences今日宣布與Codebreaker Labs達成合作，雙方將共同開發並驗證一款突破性平台。該平台可同時檢測數千種基因變異，並在單細胞解析度下測量變異產生的影響。透過結合Codebreaker的合成生物學平台和變異工程能力，以及Parse的Evercode™技術的規模化優勢與易取得特性，本次合作旨在生成AI開發者、藥物研發團隊和臨床研究人員日益尋求的因果關係資料。

目前的基因組學研究嚴重依賴觀測資料，也就是在大規模人群中出現的變異。但罕見變異和個體特異性變異（這類變異往往僅出現在單一個體或單個家族中）幾乎無法透過這種方式展開研究，原因在於攜帶此類變異的個體數量過少，無法得出具備統計學意義的結論。這就導致即便是以觀測資料集為基礎訓練出的最先進模型，也會在這類罕見變異的研究中存在盲區。

這款全新平台透過規模化建構變異模型、測量變異在人類細胞中產生的影響，攻克了上述局限性，能夠生成觀測資料集無法提供的因果標籤。同時，該平台結合高通量單細胞檢測技術，確保變異建構與表型讀數均具備同等水準的可擴充性，使相關技術組合能更深入探索罕見變異研究領域。

本次合作對生物製藥與精準醫療領域具有廣泛意義。研究人員將能夠生成因果關係資料，臨床醫生將可取得用於解讀基因組的全新功能圖譜，AI團隊則能夠利用高維度資料集建構更精準的模型。

Codebreaker Labs執行長兼共同創辦人Ryan Gill博士表示：「我們欣然與Parse攜手打造這款開創性平台。雙方將共同開拓全新類型的基因組學資料，這類資料可望影響全基因組解讀、標靶發現和驗證，甚至精準臨床試驗設計。」

Parse Biosciences技術長兼共同創辦人Charlie Roco博士表示：「我們很欣慰看到公司技術能夠協助這項意義重大的研究工作。透過將我們的可擴充單細胞定序平台與Codebreaker的工程化變異庫相結合，雙方能夠打造一個統一的平台，透過實驗確定數千種變異如何影響疾病狀態和進展，以及這些罕見變異如何在臨床環境中得到更有效的治療。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，以提速人類健康和科學研究為使命。公司讓研究人員能夠以前所未見的規模和便利進行單細胞定序，藉助創新性的實驗方法在癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統領域實現了突破性的進展。如欲瞭解更多資訊，請造訪parsebiosciences.com。

關於Codebreaker Labs

Codebreaker Labs正致力於開拓全新類型的基因組學資料，透過規模化實證定位變異產生的功能影響，推動人類生物學研究從關聯分析邁向因果分析。Codebreakers的規模化生物程式設計平台結合單細胞表型分析技術，能夠生成變異影響的實驗基準資料，協助提升生物學研究深度，同時推動資料驅動型基因組學AI技術的發展。如欲瞭解更多資訊或洽談合作，請造訪codebreakerlabs.io，或寄送電子郵件至partners@codebreakerlab.io。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。