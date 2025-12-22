Axelspace anuncia la firma de un contrato de servicios para una demostración en órbita con Pale Blue, Inc.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), una empresa líder en microsatélites comprometida con hacer que el “Espacio esté a tu alcance”, ha firmado un contrato de servicios con Pale Blue Inc. (“Pale Blue”), una empresa dedicada al desarrollo, la fabricación y la comercialización de propulsores (motores) para pequeños satélites, para la realización de una demostración en órbita, según se detalla a continuación.

Axelspace ofrece AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuevo servicio que surge del negocio AxelLiner, especializado en la demostración en órbita de componentes espaciales.

En virtud de este contrato, está prevista para 2027 la demostración en órbita de un propulsor Hall de arranque rápido desarrollado por Pale Blue.

No obstante, realizar demostraciones en órbita en plazos breves representa un desafío significativo, debido a la disponibilidad irregular de oportunidades para misiones de demostración en órbita y al extenso proceso que va desde la selección hasta el lanzamiento, el cual a menudo puede extenderse durante varios años.

En este contexto, las políticas espaciales promovidas por organismos gubernamentales —incluido el Fondo Estratégico Espacial— posicionan el establecimiento de una cadena de suministro nacional de satélites como una prioridad clave. Como resultado, se registra un aumento en la demanda de demostraciones en órbita oportunas de componentes satelitales innovadores originados en Japón.

Para superar los desafíos existentes asociados a las demostraciones en órbita, Axelspace ha desarrollado un servicio diseñado específicamente para estas necesidades, aprovechando los cortos plazos de desarrollo y las capacidades de producción en serie que ofrece AxelLiner.

Jun Asakawa, cofundador y director ejecutivo de Pale Blue, comentó:

“Nos complace haber alcanzado este acuerdo con Axelspace para la prueba en órbita, prevista para 2027, de nuestro propulsor Hall compacto ‘PBH-100’. En el espacio validaremos las principales características del producto —alto empuje, alto impulso específico y un arranque rápido—. A través de esta iniciativa, buscamos profundizar la sólida alianza que hemos construido con Axelspace mediante el desarrollo y la fabricación de sistemas de propulsión, y contribuir a la expansión del mercado de pequeños satélites”.

Yuya Nakamura, presidente y director ejecutivo de Axelspace Corporation, afirmó:

“Celebramos este acuerdo con Pale Blue para realizar la demostración en órbita, de carácter crítico, de su propulsor Hall compacto, validando esta tecnología a través de nuestra plataforma propia AxelLiner Laboratory. Al facilitar un acceso rápido a la órbita y aportar nuestra amplia experiencia —derivada de nuestra trayectoria como usuarios de componentes satelitales—, apoyamos activamente los esfuerzos de Pale Blue para acelerar la expansión de su negocio a nivel global”.

El comunicado de prensa completo se encuentra disponible aquí: https://www.axelspace.com/news/paleblue/

